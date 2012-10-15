《热点透视》“危机结束”的信号只是假象

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 隋芬
路透伦敦10月11日电---银行业融资情况看起来几乎像是恢复正常了.之前,欧洲银行业者的批发融资成本,还高於企业向银行融资的成本,凸显出银行业者曾经面临的融资市场是多么艰难.优先无担保银行债与投资级公司债之间的利差在2009年转为正值,去年11月达到约115个基点的峰值,今年9月中再次转为负值,目前处在基本正常的负13个基点的水平.
这只是银行融资市场近几周众多改善迹象中的一个.欧洲二线经济体的银行甚至在美国市场进行长期融资,去年这类市场是冻结的.所谓的央行Target 2余额--衡量欧元区较疲弱经济体资本外逃的指标--已经开始下滑.
所以危机已经结束了吗?银行融资条件的某些改善是理所应当的,也反映了银行在资本重整方面的进展.但这主要还是受惠于央行的慷慨措施,而它们终有一天要结束.欧洲央行(ECB)的购债计划暂时消除了对欧元区分裂的担忧.多家央行也向市场注入了超级低廉的流动性,并把利率设在低点.这迫使投资者奔向风险资产.
另外,随着主权危机持续,融资市场对某些融资主体仍不友善.意大利和西班牙的银行仍需支付高借款利率,说明银行与主权国之间的恶性反馈回路并未被打破.像意大利Intesa Sanpaol(ISP.MI)这样的全国性主要金融机构,所发行债券的信用违约互换仍比法国兴业银行(SOGN.PA)的高出100个基点以上.但在2009年的大多数时间里反而是较低的.小些的银行就更辛苦了.Banco Popolare BAPO.MI最近被迫取消了一笔发债,就是因为市场接受度不高.
距离融资市场恢复正常、无需支持的运作,仍有一段路要走.这需要欧洲国家政府以更大力度,通过一个中央化的重组基金来推进成立一个合适的银行业联盟.但欧洲北部国家似乎要撤回这个计划.而且,就算它们同意,也可能会决定提出解散机制,以便也能对优先债权人实施减记,而这会损及银行债.银行业者应该趁着还能享受的机会,善用目前的条件.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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