《热点透视》股债市走势跌破眼镜 但主流看法仍将无误

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 戴素萍
路透伦敦1月14日 -逆势操作的投资人开年丰收。市场共识是安全的债券收益率在2014年将会上涨；但它们正在下跌。股市照理应该会有不错的表现，但看来走势不稳。不过，第一季的挫折或许提高了年底前市况发展会一如预期的可能性。
两周的时间并没有长到足以判断一季的表现，但迄今的趋势显而易见。MSCI明晟全球指数下跌1.5%。美国10年期政府公债收益率已挫跌了21个基点至2.83%；同时可比德债收益率下滑16个基点至1.81%。不是只有交易商忙着操作。根据美国银行美林，截至1月8日止当周，债券型基金创下了2013年5月以来最大的净流入量，股票型基金则是小幅流出。
这样的走势挑战了市场共识的论点，即有利的经济消息将降低对安全且低收益率资产的买兴，而风险市场将走强。对那些相信共识的投资人而言，现在走势出现一点问题要比之后发生问题来得好。
首先，这种与预期相悖的走势，可以让股票的估值不会在一年刚开始就涨过头。法国兴业银行估算，如今美股相对于美债正接近看来昂贵的程度，这是2011年以来首见的情况。该行并发现，英国股票相比英债，已经变得很昂贵了。股市提早修正，或许可能比较不会发生年末股价过度拉回的情况。
此外，股价回落可以让它们更能反映真正的企业表现。股价与企业表现目前有脱勾之虞。根据Datastream，在第三季时，只有半数的美国企业和三分之一的欧洲企业业绩优于或符合预估。然其市盈率倍数却高于10年均值。
股市走势逆转，或许会演变成溃跌。但除非爆发新的危机，更有可能带来低接的机会。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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