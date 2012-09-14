《热点透视》美联储QE3至少对黄金多头是福音

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 白云

路透纽约9月13日电---美联储(FED)对先前的政策加倍下注,宣布新的抵押支持债券(MBS)购买计划,并将近零利率承诺延长到2015年中期.黄金价格和股市立即因此受到提振,但贝南克主义对於美国实体经济的好处仍然显得很模糊.

美联储的新计划包括每月购买400亿美元MBS,时间不限,直到就业市场形势明显改善.贝南克在证词陈述中再次强调,就算出现经济复苏的证据,这项计划也不会很快结束.加上现有的卖短买长(扭转操作,twist operation)举措,美联储预计每月在长债市场的干预规模将达850亿美元,这一状况将持续至年底.

股市和黄金多头都很高兴看到联储的新计划,尤其是黄金多头.联储在放松政策方面基本上已竭尽全力.贝南克在被问及联储还将可能采取什麽进一步措施时,他强调只会采取"沟通"举措.美联储声明还强调其预计中期内的通胀年率将在2%或2%以下.

金融投资者是开心了,但实体经济呢?这就更难量化了.美联储是在2008年底金融危机最严重的时期推出首轮购债措施.从创造就业角度而言,目前的经济复苏落後于之前的复苏,尽管之前的经济下行程度特别严重.正如美国财政政策一样,这表明有些措施没有取得预期效果.(完)

--译文审校 张涛

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