《热点透视》谷物将成为2013年大宗商品市场的看点

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison; 编译 郑茵
路透伦敦12月18日 - 中国需求变化不定,让铜和铁矿石等工业金属的前景难以捉摸.但谷物则不同.全球农产品库存处于低位,影响2012年秋季收成的干旱一直持续,威胁到小麦新作.再加上降雨稀少让依赖河流的美国贸易运输线路受阻,谷物价格很可能居高不下.
去年夏天当旱情明显变得严重时,玉米和大豆的价格都创出纪录高位,现在价格虽有回落,却是带有迷惑性质.多种因素均表明,明年价格还将走高.
旱情一直在持续,根据美国干旱监测报告,12月初时美国有大约63%的大陆地区至少出现了"轻度干旱状况".
运输的混乱或许也加大了成本压力.在重要的谷物运输通道密西西比河,水位接近纪录低位,让货船公司大感头痛.供应风险还扩散到美国以外地区.近来另一个谷物出口大国--阿根廷的种植也因天气不稳定而受到拖延.
库存情况也难以令人宽慰.美国农业部近期发布预估,称美国2012-13年度玉米库存料为6.47亿蒲式耳,为17年以来最低,只相当于总需求的5.8%.大豆库存也将创下九年低点.只有小麦例外,农业部近期提高了小麦的库存预估.但联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)预计明年各种重要粮食库存将会更加紧张.
这应该提振谷物价格,即便是在没有考虑超低利率以及央行印钞这些因素的情况下.更何况这些因素还将提高对农产品等通胀对冲交易品种的需求.此外美国乙醇生产对与玉米的需求又是一个强有力的因素.
所有这些都贴合这样一个更为广泛的主题:自金融危机以来,异常之低的库存水平让农产品市场如履薄冰.或许,只有当近乎完美的天气带给我们大丰收,满足全球对谷物日益饥渴的需求,2013年的谷物价格才会明显下降.(完)
(译文审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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