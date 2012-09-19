《热点透视》市场看淡中国反日情绪 美联储QE3或是更大担忧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold 编译 程琳
路透香港9月18日电---投资者没有对中国反日示威活动感到格外不安.尽管工厂停工之类的事情确实惹人忧虑,但这两国之间相互报复带来的好处可抵不上给贸易、投资造成的损失.诸如日产汽车(7201.T)等日本在华大企业短期可能蒙受打击,但比起中国方面,美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克带给日本企业的担心恐怕更多.
单看中日两国股市表现,你很难从中看出钓鱼岛争端正使中国反日情绪大爆发.日本股市9月18日仅小跌0.4%,日圆上涨,日本公债违约担保成本只是小幅攀升.中国看上去则更像是受害者:沪综指本周累计下跌约3%.但与过去一年17%的跌幅相比,这点跌势也算不了什麽.
中国或许拥有经济优势:它是日本最大的出口市场,占日本出口总量的18%.它也是日本供应链中的重要一环,日企在华分支有23%的产品回售给日本.一些日本企业要依赖中国市场才能实现销售增长.日产汽车逾四分之一的汽车都销往中国.
但是,就像政府喉舌人民日报说的那样,任何惩罚日本的行动都可能成为双刃剑.中国从日本进口的产品大多是资本财货,例如钢铁,重型设备和工业机器人,这些都是很难找到替代品的.日本是中国第三大外资直接投资者和第四大进口国.尽管中国可能是关键的供应方,但成本上升早已经使日本公司开始转移生产阵地.
或许中国反日势头会愈演愈烈,但对两国而言,更大的威胁其实可能来自伯南克每月对经济的400亿美元注资.这可能导致美元贬值,从而降低中日两国外汇储备的回报,并使两国出口承压.投资者押注的是伯南克的超级大炮,认为那才是唯一会被扣动扳机的经济武器.(完)
--译文审校 白云
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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