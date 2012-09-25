《热点透视》西班牙推动改革 意在接受纾困时保有颜面

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon; 编译 张明钧

路透伦敦9月21日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)认为与其被迫接受,倒不如自己迎向痛苦.拉霍伊期望他提出的改革计划足以赢取欧洲央行的信赖,使该行能够利用还没登场过的新买债计划来援助西班牙,而拉霍伊也就能够假装他从未被迫采行那些他不想要的措施.

自从欧洲央行(ECB)总裁德拉吉8月宣告其购买公债的意图後,拉霍伊一再否认将需要此一新型态的救助.初期市场反应可能鼓励他朝那个方向前进.10年期公债收益率(殖利率)从7月高点7.6%降至周五的不到5.8%.

但收益率大跌的主要原因,在於投资人预期西班牙会向欧洲央行求援.若西班牙不这麽做,则市场可能会冷眼看待该国前景.很大程度上这是个非理性的思维,因拉霍伊虽然态度摇摆,但并不会改变政府整体对改革的承诺.根据路透报导的最新情势发展显示,拉霍伊先前虽一再重申不会动到慷慨的退休制度,但如今看来他正准备食言.

随着西班牙准备接受援助,投资人将会思考另一个问题:欧洲央行和德国对於可以长治久安的主权债利率水准的看法为何?柏林当局一再暗示,在当前收益率水准下,西班牙可以不用纾困也可度过难关,而当前收益率已高到足以保证某些市场纪律会发挥作用.这显示信任投资人的理智,使人耳目一新.

另一方面,欧洲央行的态度则是暧昧许多.其必须对於理想的水准有一个想法,但不会昭告世人.或许可能在5%左右的水准,但欧洲央行的判断会受到其他因素的影响,例如马德里当局如何处理银行业纾困,以及欧元区衰退对该国财政的影响等.

无论是否接受纾困,各个市场、德国及欧洲央行将持续对西班牙施压.因此拉霍伊可能打算运用他剩下的政治资本在那些更为严肃的事务上,而不仅仅是苦苦扞卫西班牙的尊严.(完)

--译文审校 隋芬

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