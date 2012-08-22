《热点透视》董事Peter Thiel卖股 凸显Facebook股东误上贼船之苦

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeffrey Goldfarb; 编译 蔡美珍

路透纽约8月21日电---投资Facebook(FB.O)这件事有多愚蠢,现在已经一览无遗.2004年创投专家Peter Thiel在Facebook投资了50万美元,在Facebook首次公开发行(IPO)之後能够售股的第一时间,他便出脱了更多股票.他卖掉了大约2,000万股,价值约4亿美元.这个售股决定更加令人确信,Facebook的IPO是公司早期金主为了自身利益而推动的.Thiel作为公司董事的身份,现在也成了对新股东的羞辱.

Facebook的IPO案一开始估值喊到高达1,000亿美元,这让Thiel在内的金主摇身一变成为投资天才.5月股票上市时,Thiel卖出超过6亿美元的持股.创投公司Accel Partners及俄国企业家Yuri Milner旗下的DST Global也合计售股套现将近40亿美元.相形之下,经过Facebook股价一路走低,周二又跌了4%,当初抢着在IPO买进股票的投资人,现在手上持股价格只剩下发行价每股38美元的一半左右.

Thiel的最新售股动作,凸显出一般投资人一直面临的一个问题.Facebook的禁售期规定设计不同於传统方式.禁售期原本是常见的作法,用意是阻止内部人士在IPO之後太快出售过多股票.Facebook采取阶段式的禁售期,结果就是,扣掉创办人扎克伯格的持股不算,未来九个月期间可能会有将近15亿股卖到市场上.创投人士通常都不喜欢持有公开上市股票,如果其他创投人士和Thiel想法一样,这项因素将持续打压Facebook股价好一阵子.

尽管Thiel大卖股票,却能继续担任董事,这也再次让人注意到Facebook公司治理的缺陷,扎克伯格因为拥有超强表决权的股份,享有对Facebook近乎绝对的掌控.Thiel仍然拥有将近1亿美元的Facebook股票,这高於多数公开上市公司董事的持股价值.但也很少有公司董事将自己持股的90%卖掉.Thiel似乎是认为,他与他的投资人现在把资金投入到其他地方会更有收获.那些比较晚到的股东或许会更希望董事会有人能够和他们同一阵线,即使是一个没有什麽实质影响力的董事.让Thiel继续留在董事会,只会让这些股东感觉更加难堪.(完)

背景消息

--Facebook董事Thiel抛售两千万股公司股票 套现近4亿美元

--译文审校 张涛

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