《热点透视》2012年 仍将是欧元艰难求存的一年

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 郑茵/艾茂林

路透伦敦1月5日电---去年,欧元区解体是全世界最大的恐惧.今年看来,这场灾祸也许可以避免,纵然日後欧元区缩编的可能性不小.今年世界最大的问题是:欧洲步履艰难,全球经济能否保持增长.也许能,但并不轻松.

欧洲危机的演变可能在2012年再度成为左右市场的重要因素.作为欧元区第三大经济体的意大利,或将带来今年的第一场重大考验.该国有超过2,000亿欧元的债务需要再融资,尽管有欧洲央行买债相助,其公债收益率目前仍在7%上下.债券价格暴跌的可能性很大.

市场最希望用轻松办法来避免危机:欧洲央行大规模买入债券.但德国和欧洲央行都不愿意.这种购债行为与央行规章不符,可能降低负债国进行财政和体制改革的积极性,有可能导致欧洲央行及欧元区成员国央行在未来蒙受亏损.荷兰央行就为此提列了拨备.

德国和欧洲央行认为,欧元区国家政府应该利用从欧洲金融稳定机构(EFSF),欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)或国际货币基金组织(IMF)等渠道筹集的资金,在彼此间提供支持.但这条途径代价太高,核心经济体将因此不堪重负,从而面临评级调降的威胁--就像法国目前的遭遇.

最好的选择也最简单--意大利作为一个富裕国家,长期以来债务负担虽然过重,但民间储蓄亦非常丰厚,应该在救助自己的时候出力更多.以蒙堤为首的意大利新政府所提出的未来三年减支规模仅占该国国内生产总值(GDP)的2%左右,不及爱尔兰计划一年削减的规模.也许只有当2012年出现融资紧急情况且欧洲央行反应消极时,意大利才会作出艰巨但富有成果的转变.

即便意大利的情况取得进展,让欧洲头痛的麻烦还是会没完没了.在葡萄牙,爱尔兰,希腊和西班牙这些欧元区二线国家,问题的根源并不一样:自欧元区成立以来,这些国家的赤字和债务问题就已恶化.尽管已获得一笔援助,但爱尔兰的公共财政状况仍是欧洲最差的国家之一,需要更多的帮助.其它三个国家面临庞大的财政和贸易赤字,看上去缺乏竞争力,未来数年可能都需要外部支持.

欧洲面临支持二线国家的考验.多年的财政撙节也将考验这些二线国家.最後,可能会有一个或多个国家离开欧元区并发生债务违约.但欧元本身还会存在下去.

2012年欧洲放缓将拖累全球.中欧和东欧的感觉会最强烈,匈牙利料将需要IMF伸出援手.

除欧洲以外,世界其他地方的情况看似好一些,但也不是太好.美国就业市场终於出现增长,楼市也开始改善,但财政赤字仍很庞大,丞需压低.经济有了温和增长迹象,表明美国联邦储备委员会(美联储,FED)启动第三轮量化宽松(QE3)、开动印钞机的机率减小.美联储避开QE3对全球成长来讲也许很重要.

因为在2011年,美国印钞撒钱推高了油价和大宗商品,导致中国、印度、巴西和其它新兴经济体通胀加剧,迫使这些国家收紧政策,从而拖慢经济.到了2012年,这些国家面对的最大挑战应从通胀转向可持续增长,因欧洲进口减少,而投资者向新兴市场注资的兴致消退.鉴於大宗商品市场降温,新兴经济体该有能力放松货币政策,促进消费者支出更快复苏.

这应有益全球经济.世界需要金砖国家消费者进一步挺身而出.中国和其它享有巨额贸易顺差的国家需回归平衡,最佳办法就是允许本币升值和增加进口.更为便宜丰富的进口商品将有助新兴国家改善经济结构--并为欧洲、美国和日本扩大出口市场.

2012年前景并非一片光明,也非暗淡无光.自2008年以来,世界经济即面临种种威胁:全球金融系统崩溃、1930年代重演、新的大萧条、通缩等等,每一种威胁虽都很严峻,但迄今都得以避免.欧元崩盘是下一个威胁,政界人士必须又要开动脑筋出谋划策.世界经济仍将马上迎来复苏,表明这一次和1930年代不同,政界还没有把所有事情都弄得一团糟.(完)