《热点透视》2014年金融市场或可以1994年为鉴

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧
路透伦敦12月31日 -乐观人士指称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)缩减印钞规模的可能性已经完全反映在市场价格中。但缩减购债只不过是收回史上最宽松政策的开端，要迈向正常化还有漫漫长路要走。
1994年，美联储的一项意外举措造成市场猛烈抛售。这次美联储政策转变早在市场预料之中。而自美联储主席贝南克5月首度论及缩减购债以来，美国10年期公债收益率(殖利率)已经上涨约1个百分点，耶诞节过后更触及了3%水准。但美债价格仍旧相当高昂。在经济萧条疑虑及极端货币政策推动下，债市走了30年的多头行情，如今多头走势已经告终。
很大程度上而言，这是件好事，但对各市场而言将很难轻松以对。随着美联储逐步缩减购债、美国复苏层面扩大、以及通胀升温，美国10年期公债收益率可能在2014年底达到4%，甚至更高。全球其他债市收益率也会跟着节节攀升，并导致全球资金及货币的进一步转向。
新兴市场已经因此蒙难。对于部份市场而言，这意味有新的上涨潜能。然而MSCI明晟指数2009年及2010年已经翻倍上涨，当时投资人逃离他们认定已备受打击的发达市场，如今新兴市场必须承受资金流减少的实际经济冲击。巴西及印度等国家已经利用升息来应付货币贬值及通胀问题。新兴市场成长率也正在下滑。若新兴市场面临货币危机，他们也将会抛售美债、而不是持续购入。
投资人面临的是该往何处避难的问题。2013年这个问题的答案是发达国家股市，带动这些股市大涨，其中标准普尔500指数扬升26%。然而这可能是为步入其他资产类别后尘铺路。黄金、大宗商品、债券及新兴市场股票全都出现泡沫化，如今泡沫正在破灭中。若货币政策收紧且公债收益率赶上股息收益率，则发达国家泡沫也将跟着瓦解。根据路透Starmine数据，美国股票预期市盈率(本益比, forwardP/E)为16倍，这数字虽非高到不可思议，但足以令人发愁。(完)
(译文审校 龚芳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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