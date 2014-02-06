《热点透视》安倍晋三暂时可将日股暴跌抛在一边

图为东京街头一名行人经过一家券商门外的电子显示屏，屏幕显示着2月4日的日经指数。 REUTERS/Yuya Shino

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡2月5日 - 日本首相安倍晋三可以把日本股市暴跌抛之脑后。

这说起来容易，做起来难。日本东证股价指数(TOPIX)自12月底以来累计下跌11%，相较于股市在安倍政府抗通缩首年上扬，这是一个不受人欢迎的逆转。人们也担心这会产生负面财富效应：毕竟对维持民间消费和刺激企业投资而言，资产价格上涨是至关重要的。

但在安倍就此采取行动以前，他必须先把目光放到股市暴跌的原因--日圆升值上。过去一年的大部分时间里，股市一直与日圆汇率密切联动。日圆兑美元今年迄今累计上涨3.6%，涨幅可控。美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年夏天首次暗示收紧货币政策令投资者大吃一惊时，日圆一度跳涨9%，日股进一步下挫，日本10年期公债收益率升至近1%。而在近期抛盘的打压下，日本公债收益率实际上已降至0.61%，2013年底为0.74%。

与5月时相比，资产市场对安倍经济学投下“不信任票”的风险下降了很多。这是因为企业的“动物精神”已然复苏。丰田汽车(7203.T)第三季获利较上年同期增长四倍。日立(6501.T)年度获利有望创下23年高位。此外，针对日本散户的免税账户以及鼓励养老基金投资非公债资产的改革举措，应能促使部分国内资金流入股市。估值下降更多的是表明全球风险胃纳温和，而不是对安倍经济学的控诉。

但如果日本央行无法控制住长期利率，亦或是强势日圆遏制了通胀，那是不是后者就很难说了。不过，长期通胀预期暂时守在1%水准，表明实际无风险利率处于负值。对于一个正努力摆脱通缩的经济体来说，这是一个强有力的支持。倘若4月消费税率上调导致消费减少，日本央行或许不得不增加刺激措施。但若浪费弹药在股市动荡上，则将事与愿违。目前而言，适度忽视是最佳对策。(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

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