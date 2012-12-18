《热点透视》安倍晋三上台预示日圆汇价将进入三位数时期

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 李春喜
路透新加坡12月17日 - 安倍晋三时代,预示着日圆汇价将大幅下跌.这位新当选的日本首相,承诺要终结长期困扰该国的通缩问题,这将为日本央行半心半意的量化宽松画上句号.这种量化宽松已经成为央行10多年来的标志.到2013年的某个时点,1美元将能够兑换100日圆,甚至更多.
自1997年以来,日本央行将货币基数从占国内生产总值(GDP)的10%逐步提高到27%,但仍未让市场相信央行能忍受物价持续上涨.不过,大选将改变这种局面.投资者不久就会意识到日本央行将开始不计后果地大肆印钞,就像伯南克执掌下的美国联邦储备委员会(Fed,美联储)那样.
日圆在大选宣传期间已经开始下滑,因民意调查预测安倍将取得彻底胜利.不过,日圆汇价跌至三位数的水平,意味着从选举前的水平贬值近20%.上次日圆汇率如此大幅波动出现在雷曼兄弟破产后的15个月里.当时金融危机和欧债危机提升了日本避险天堂的地位,使日圆大幅升值.
安倍的策略是提高以赤字进行融资的建筑支出,并由日本央行从市场上购买一大部分政府发行的债券.他还谈到将央行的通胀目标由1%提高到3%,不过自民党的声明中承诺的目标是2%.
执政策略的转变将在4月得到验证,届时安倍将提名现任央行总裁白川方明的接替人选.新央行总裁需要更加坦然的接受至少五年的3%年通胀率,这才能使物价恢复到1998年的水平.然后,等过了明年夏天,在自民党执掌了参议院之后,安倍将提出议案允许日本央行购买外国证券,这项工作目前由财务省承担.这将加大日本在汇市的干预力度.
时机对安倍的政策有利.除非美国跌落财政悬崖,美联储在2013年不大可能推出新的宽松措施.只要安倍一发力,日圆将会大跌.(完)
(审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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