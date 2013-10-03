《热点透视》安倍经济学给山姆大叔上了一堂政治课

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox/编译 郑茵/徐文焰

路透东京10月2日 - 两年前，没有比日本更惨的地方了。当时这个国家正在从地震海啸以及福岛核危机的废墟上重建。因为担心辐射污染，东京市民纷纷购买辐射计量器，见到蔬菜也避之不及。政府也完全是一派推诿、逃避和停顿的景象。

而今天，情况已经发生了天翻地覆的变化。就在本周，首相安倍晋三继续推进他那套在任何正常民主社会都会引发抗议狂潮的经济措施：将消费税提高60%。

现在，我们把日本政治与实际上曾为日本拟定宪法的美国来进行比较。美国的共和党与民主党、众议院与参议院之间，为了医保法案僵持不下，把国家拖入一片混乱，政府机构已经关停，80万联邦工作人员休无薪假，自由女神等景点不得不关门落锁。

对比这两个世界上最大型的民主制度，最让人吃惊之处在于，日本在两年前还陷入瘫痪。当时这个国家被认为在各个方面都毫无希望，僵化的政治体系无力作出哪怕是最简单的决定。对于山姆大叔以及其它许多发达西方国家而言，其中的教训非常简单：人口问题激发政治团结。

即便在日本，对于安倍的经济试验能否让国家经济持续复苏，也还没有一致的看法。但日本政坛、企业和金融机构的差不多每一个人都确信，日本只有这一次机会。”我们没有选择，“安倍周二公布经济计划时这样说到。他的计划包括5万亿(兆)日圆(510亿美元)的公共项目支出以及其它刺激举措。

其中的原因显而易见。日本作为一个国家正在萎缩。除非日本的文化突然改变，开始青睐移民，否则在未来20年左右的时间里，日本的人口每年将净减少大约100万人。根据美国中央情报局的资料，这一趋势导致的结果就是，作为重要的人口统计学指标的抚养比率(support ratio)将从目前已经很低的2.5继续下降。抚养比率就是平均供养一名65岁以上老人的工作年龄人口数量。与之相较，美国人口结构相对年轻，对移民也更加友善，该国的抚养比率比日本高出近一倍。

对日本而言，这样的局面令人格外担忧，因为该国的债务负担已经超过国内生产总值(GDP)的200%，在发达国家中是最高的。从这个角度而言，安倍的政策是想解开一道复杂的数学题。它必须缩小等式中的分子，即负债，同时扩大分母，也就是经济产出。这就令日本政府本周看起来毫无章法的支出与削减负债举措有了合理的解释。

安倍政府经济刺激计划面临的风险不容低估。日本政府在1997年时也曾上调过消费税率，外界普遍指责该举措引发了长达10年的经济滑坡。所以这在日本是个相当富争议性的政治议题。但另一方面，对财政保守派而言，向包括2020年东京奥运会所需的体育场和其他设施等公共项目再拨款5万亿日圆也相当具争议。

所有这些进一步凸显出日本和美国之间在当前政治形势方面的明显差异。美国共和党众议员一直坚守着一个不切实际的要求，就是把政府拨款提案与推迟奥巴马医保计划绑在一起。若这一僵局再持续几周，美国可能会发生债务违约。

在这种情况下，日本的状况还算令人鼓舞。日本当前的局面说明，即便在几乎瘫痪的民主国家，当受到团结的外力刺激时--对日本来说就是人口因素--情况也能发生变化。两年前，日本似乎已经毫无希望，就连东京也遭受了核辐射。这个国家只能眼睁睁地看着国家影响力日渐萎缩。而日本人的信心奇蹟般地回升，加之该国政府决意贯彻共同牺牲的政策，都带来了希望--甚至对美国也是如此。(完)

(译文审校 王冠中)

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