《热点透视》安倍经济学可能不过是在自找麻烦

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 石冠兰/戴素萍

路透伦敦4月1日 - 安倍晋三希望“搞活经济”。对这位日本首相而言，这意味着要结束通缩并提高国内生产总值(GDP)增速。但所谓的安倍经济学要解决的问题并没有那么严重。他所倡导的政策无法解决日本面临的真正挑战。

日本并没有遭受严重的或大伤元气的通缩。实际上，日本没有明显地遭受任何一种通缩。过去20年，日本消费者物价指数(CPI)的月度数据在98.9至104.2的范围内波动，最新数据为99.2。剔除食品和能源的所谓核心CPI的通缩程度更大一点，但过去10年年度跌幅仍不到1%。2005年日本将CPI基数定为100。

严重的通缩，比如大萧条时期美国物价在四年内骤降27%，严重冲击银行业，也困扰消费者。但很难看出来几乎完全稳定的物价给日本带来了什么危害。日本金融系统完好无损，基础设施建设也状态良好。安倍经济学的扞卫者们指出，如果物价温和升高，GDP增速会快一些。但日本经济成长实际上还不足吗？

乍看上去，安倍呼吁快速“重振经济”似乎是有道理的。2012年日本实质GDP比2007年低了2%。甚至过去10年间GDP的年增速仅为0.7%。

就像其他有存在人口老龄化问题的富国一样，日本的潜在经济增速很低，既低于德国，也低于意大利。德国的移民人口更多可以抵消类似的国内人口下滑影响，意大利广袤而落后的南部地区在追赶北方的过程中可以提振经济增速。

日本的情况是劳动人口正在下滑：目前20至65岁的人口较1999年少了6%。而20-34岁之间的劳动人口下滑幅度尤其明显，较2001年的高峰减少了22%，未来15年几乎肯定会再减少13%。

经过人口因素调整后，日本的表现看来更不错。劳动人口人均GDP在过去10年每年增长1.2%，远优于美国0.7%的年增幅。美国的劳动人口成长了10%。

即使没有更多的外来人口迁入，日本的GDP成长率也可能更高。日本可以让女性投入职场、延后退休、降低失业率，或许还可以硬挤出些生产力。但何苦如此？

年轻家庭数的减少，意味着日本可以比那些人口增加的国家维持同样规模的GDP更久。若维持不变的生活方式，日本需要的新屋、汽车、家电、道路及学校每年都会减少。随着人口进一步的萎缩，GDP甚至可能会开始下滑，不过整体情况将愈发欣欣向荣。

安倍经济学的拥护者认为，较高的GDP将有助于日本因应人口老龄化的挑战。这是颠倒了因果关系。实际上日本政府和社会将不得不投入更多的人力和资源到医疗和个人照护上，而这样的转变或许能提高GDP。但不管怎么提高都将是让经济变得对老年人友善的结果，而不是原因。

安倍经济学更有说服力的论据是，名目GDP成长加快是消弭日本庞大主权债负担的最佳因应办法。目前日本债务约为GDP的210%。拥护者承认安倍经济学降低债务的过程将会相当缓慢，而且除非财政赤字从目前相当于GDP的10%大幅下滑，否则甚至无法开始降低债务的过程，但他们看不出有其他可行的选项。

这是太悲观了。犯不着拿数十年不必要的实质高成长率，来解决一个单纯货币上的而且几乎完全属于国内的问题。日本需要的是一个政治上的协议，同意进行真正激进的货币行动。举例而言，日本央行可以使用全新发行的现金来大规模买进极低收益率的债券。目前10年期公债收益率为0.6%左右。如果从举债改为印钞的这种政策改变，最终过度推升通胀，那么日本央行可以动用其控制银行资产负债表的权力，以避免多余的资金流入经济。

至少安倍经济学理论上可以减轻日本的主权债负担。对整体经济来说，安倍经济学是在自找麻烦。(完)

(译文审校 李爽/程琳)

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