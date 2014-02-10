《热点透视》人口年龄结构变化削弱全球经济抗冲击能力

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张若琪

路透新加坡2月10日 -全球经济愈来愈脆弱。而且问题不只是2008年危机以来由刺激计划推动的复苏乏力且不彻底那么单纯。还有一股令人忧心的趋势在发展，就是全球人口年龄结构的变化，这个问题可能已损及一些重要的市场缓冲功能。

要观察人口统计资料和经济脆弱性间的关连，先看看45岁-54岁的中年人和20多岁年轻人之比。

据联合国人口预测，以全球整体而言，这个比例已从1990年的0.48升至2010年的0.65，到2035料进一步增至0.85。发达国家的中年人口在2005年已超过年轻人，且在2025年前这个比例都不会下降。

图表：中年人相对于年轻人之比(link.reuters.com/kub76v)

这个关系甚为重要，因当中年人口开始多于年轻人时，全球经济会较无力抵御通货紧缩的冲击。那是因为中年人为退休存有较多积蓄。以美国为例，家长为45-54岁的族群，其扣除房产净值的资产平均比35岁以下年轻族群要多五倍。但刺激新投资的却是年轻族群的支出，新投资又从而吸收中年人的积蓄。

诚如目前的情况，当上述人口比例上升，有更多中年人在设法配置其积蓄。但由于年轻族群人口相对较少，使得消费不足以激励投资。造成的结果是，储蓄追逐数量有限的投资机会，进而推高价格。这么一来，即便是微小的冲击都可能对市场带来剧烈影响。

这种现象有多种称法：有人称之为“储蓄过剩”，有些人则爱称为“长期停滞”。但全球人口年龄结构向政策制定者释出的信息是：即便是不重要的新兴市场，都莫要低估其动荡的风险。随着减震功能的耗损，全球经济将难以顺利克服通缩障碍。由于预测未来20年中年人较年轻人的比例将继续攀升，市场的重重障碍势不可免。(完)

(译文审校 王洋)

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