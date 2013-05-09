《热点透视》飞机订单创新高或预示全球经济临近乱流

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张明钧

路透新加坡5月8日 - 对于投资人而言，航空产业无可救药的乐观情绪有如系紧安全带讯号。这是热点透视研究全球航空公司飞机订单与经济成长间关系后的结论。热络的飞机订单与次年的全球生产总值(GDP)扩张之间存在反向关系。若这样的关系继续存在，则亚洲航空业者的大批飞机订单意味着明年经济将被卷入乱流。

浏览航空产业踌躇满志与全球经济成长景况对照图表，请点选：(link.reuters.com/daf87t)

这项研究首先观察1995年以来的年度飞机订单，并挑出那些航空业者扩张机队幅度高于长期趋势的年份，接下来则是观察次年GDP的成长状况。成长幅度下滑超过0.5%以上者我们将之定义为放缓。

过去20年来的数据提供了一些惊人的范例。根据Ascend Online Fleets数据，航空公司1997年订购飞机数量较前一年增加三分之一，次年全球经济就呈现停滞。2000年时飞机订单增幅接近一倍，之后又迎来景气滑坡。在2008年金融危机之前一年，飞机需求激增33%。2011年飞机订单再度大增，而次年经济成长则是呈现放缓。

当然，航空公司并非得直接为拖累全球经济陷入衰退负责。但他们的确看来往往会在景气上升循环末期大量购机。因此，飞机订单暗示景气再次放缓的机率到底有多高呢？

今年至今，扣掉取消订购的飞机订单数量达到714架，主要受到印尼Lion Air耗资240亿美元购机的推助。若今年购机总量达到去年的2,232架水准，热点透视分析显示2014年经济碰上乱流的机率为42%。

和所有预测一样，我们也应该审慎看待上述预言。不论飞机需求状况如何，每年全球经济成长陷入低迷的机率约为三分之一。但是当航空公司大举购机时，经济成长放缓的机率升高。

这样的风险并未反映在正式的预估数据当中：国际货币基金组织(IMF)预期在当前市场汇率水准下，明年全球经济将成长3.4%，高于2013年的成长2.6%。但除非航空业者克制对购买新机的热情，否则投资人应该心存警惕，系上安全带。(完)

(译文审校 于春红)

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