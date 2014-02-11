《热点透视》阿里巴巴提议收购高德 地图业务战火升级

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak/John Foley 编译 蔡美珍
路透香港/北京2月11日 -从两方面而言，中国电商巨头阿里巴巴拟全资收购数字地图服务商高德软件AMAP.O，是一次争地之举。阿里巴巴原本已是高德大股东，现在更提议买断剩余的72%股权，对高德整家公司的估值达到16亿美元。阿里巴巴有极为强烈的竞争考量理由需要更深入经营网上地图业务，但从财务面而言，却很难找到立足点。
推动这宗收购案的因素之一，就是输人不输阵的动机。阿里巴巴的主要对手百度(BIDU.O)，是中国搜寻引擎的领导品牌，也是中国网上地图的巨头，根据T.H.Capital的研究资料，百度地图应用占总下载量的35%。中国三巨头的另一个要角--腾讯(0700.HK)，在这方面的发展远远落后，但腾讯的招牌聊天软件“微信”正在迅速扩展触角至地理位置服务，对电商业者构成潜在威胁。
收购高德也可以搭上日益火热的O2O商务风潮，也就是线上对线下营销模式。这套理论在于，在精密地图的协助下，将有更多消费者使用智能手机的指引，前往邻近服务商及商店消费，或甚至线上预订餐厅。以阿里巴巴的情况而言，旗下的支付平台“支付宝”也将有机会从中茁壮。
但这个计划里看不到强有力的财务面逻辑。有了一个资金雄厚的网路巨头撑腰，高德身价可能更高，这似乎是可以相信的。当前竞争激烈，而以车用导航系起家的高德，营收已开始下滑。
但根据Eikon的估算，阿里巴巴对高德的估值，相当于高德2014年营收预估的五倍左右水准，收购出价比高德的10天平均交易股价大幅溢价39%，而分析师估计高德今年将转为亏损，从少量营业利润转为亏损4,600万美元。扩充O2O服务，听起来很刺激，但这能不能带来广告收入增加还很难说。
但在中国网路业持续高速成长之际，这些忧虑都显得很遥远。阿里巴巴打算以12亿美元现金买断高德，如果阿里巴巴蕴酿已久的IPO在2014年实现，市值可望高达这笔收购费用的100倍以上，12亿美元对阿里巴巴而言只是小意思。只要抢下市占率是首要之务，有关投资回报的种种疑问，都可以轻易被压下。(完)
(译文审校 王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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