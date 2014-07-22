修正-《热点透视》相信马云，是机遇还是陷阱

(更正：本文作者应为“John Foley”，非“Rob Cox”)

撰稿 John Foley 编译 王丽鑫/朱晓军

路透纽约7月20日 - 购买阿里巴巴IPO-BABA.N的股票，就相当于为马云投下信任票。就算今年稍晚这家中国电商巨头完成规模巨大的首次公开发行(IPO)，其创始人、董事局主席以及精神领袖马云对公司仍有决定性影响。对于总投资额超过1,000亿美元的众多未来股东而言，问题在于能否仰赖马云一直以他们的最大利益为行动考量。

鉴于阿里巴巴的成功，这个问题听起来似乎有点荒谬。在马云的领导下，这家总部位于杭州的零售交易平台已成长为业界巨头。中国电子商务活动有85%是通过该集团旗下的淘宝和天猫平台进行的。公司2014年第一季营收增长39%，至94亿元人民币(15亿美元)。而其在9月进行外界期待已久的IPO，可能成为历史上规模最大的上市案之一，超越Facebook 在2012年上市时筹集的160亿美元。

但阿里巴巴和马云都处在转折点。继多年来不断扩张市场份额后，阿里巴巴目前面临京东(JD.com) 等对手的挑战。该集团正进军新领域，包括移动信息，地图，有线电视和足球等。2014年1月以来，该公司已斥资73亿美元进行并购。马云的下一步棋对于公司估值非常重要。

马云的影响力要超过其8.9%的持股比例以及官方头衔所代表的程度。除作为公司公众形象的代言，马云还领导着27名合伙人组成的委员会，公司董事会一半以上的成员由该委员会任命。股东可以否决所有人选，但合伙人随后有权继续提名替代人选。阿里巴巴进行IPO后，雅虎(Yahoo!) 和日本软银 的总持股可能超过50%，两家公司已同意支持合伙人委员会的决定。这实际上意味着外部投资者对公司经营几乎没有任何话语权。

这可能也没什么，只是马云的动机与其他股东不太一样。马云个人通过可变利益实体(variable interest entities)握有阿里巴巴的一些重要许可，用于绕开中国对外资持股的规定。他所控制的实体还拥有支付宝业务和货币市场基金分支。这些业务不在IPO范围内，但与阿里巴巴通过一系列复杂的协议有着盘根错节的关系，可能导致利益冲突。

马云的履历并不能让人放宽心多少。2011年，他将支付宝股权转移到阿里巴巴之外，理由是确保其获得央行的关键支付牌照。但该交易凸显出马云的一项核心哲学：有时候需要马上做出艰难而且不受待见的决策。

其他令人费解的一些决策看起来就没那么必要。比如冲动似的收购一家中国足球队股份；以及收购一家中国大陆有线电视公司，阿里巴巴还向马云的一位合伙创始人借款。在其他交易中，马云创立的私募股权基金也充当了联合投资方。随着阿里巴巴的成长，考虑的潜在交易也越来越大：收购雅虎甚至eBay 都有可能。

投资者也正感受到马云的政治魅力。在大量困难面前，很多非国有企业都纷纷倒下，但阿里巴巴却挺了过来。原因之一在于，马云拥有政府的充分支持，因此也免受政治冲击之苦。该公司总部设在浙江，置身于中国国家主席也是曾任浙江党委书记的习近平的势力范围。马云深谙中国牌照和许可体系的不透明规则，以及支持消费者与小企业的重要性。阿里巴巴支撑着约1,200万个就业。

但马云青云直上的速度太快，这也是一个风险。中国共产党喜欢这样的中国成功故事，但反感个人崇拜。马云曾把他在支付宝争议时期的立场，与邓小平在重大政治时刻的决策相比。不仅政治人士会对马云的野心表示愤怒。在金融界，阿里巴巴进军在线投资基金，也直接挑战着国有银行，从而树立一批强敌。

阿里巴巴可能招致多种形式的抵制。该公司对在线零售业的实际垄断地位，可能使其成为反垄断审查的潜在目标。同时，阿里巴巴的可变利益实体在中国的法律地位也存在疑点。作为中国最受喜爱的电商，阿里巴巴遭关停的可能性不大，但可能被迫重组，以便外资股东出让股份或引入国有投资方。

没有马云，阿里巴巴会是什么样？对于声称至少还要延续87年的该公司，这个不仅仅是假设性提问而已。接班计划尚不明确，尽管49岁的马云已经被其他活动占用了时间，包括从公益活动到协助治理中国环境的事业等。