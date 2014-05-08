《热点透视》阿里巴巴投资广撒网 IPO之际战略留悬念

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani；编译 朱晓军

路透香港5月8日 -在中国电商巨头阿里巴巴安排首次公开发行(IPO)之际，公司战略方面却留下了悬念。阿里巴巴大致描述了其发展愿景，但并未真正解释近期一连串投资背后的动机。由于该公司在线零售业务近乎处于垄断地位，还拥有高达48%的营业利润率，因此阿里巴巴在面对新投资者时将有足够的操作空间。但是花别人的钱却可能无助于财务自律。

阿里巴巴的使命是“让天下没有难做的生意”。如果这意味着在其在线购物网站上汇集买家和卖家，那么阿里巴巴做得相当出色。但是这个使命的定义正在扩展。阿里巴巴近期收购案例包括地图公司AutonaviAMAP.O、电影制片商文化中国传播(1060.HK)、百货公司运营商银泰商业(1833.HK)、类似Twitter的微博(Weibo)(WB.O)、海尔电器(1169.HK)及其物流子公司。

这些投资目前都很小，但是积少成多。今年初以来，阿里巴巴在并购上耗费的60亿美元，相当于其2013年底现金量的逾三分之二。这可能会改变该公司的业绩局面。广泛投入硬资产对阿里巴巴来说或许是发展节奏的改变。该公司的成功并不像其他零售商那样依赖于将资本绑定配送系统或待售商品。

目前，难以判断这些零散投资怎样发挥整体作用。似乎阿里巴巴正努力成为eBay(EBAY.O)、亚马逊(Amazon)(AMZN.O)、Twitter(TWTR.N)等多合一的综合体。这也有过先例。持股阿里巴巴34%的日本网络巨头软银(9984.T)拥有超过1,300份股权，投资范围遍及手机游戏到网络门户--雅虎日本(4689.T)。谷歌(GOOGL.O)也从单纯的搜索引擎发展成为智能眼镜和无人驾驶汽车的生产商。

虽然IPO带来了透明度，但风险在于，花别人的钱可能引发无底洞般的挥霍。仅在4月，阿里巴巴就动支了30亿美元各银行所提供的贷款额度。据知情人士，阿里巴巴将在IPO时筹集新的资金，而且股东对资金用途基本没有发言权。阿里巴巴过去曾很好地把握住用户的需求，但是投资者也需要见到实效--透明度就是重点之一。(完)

(译文审校 王冠中)

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