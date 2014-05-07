《热点透视》阿里巴巴IPO两大看点：高速增长和不寻常的公司治理

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley；编译 朱晓军/郑茵

路透北京5月7日 -阿里巴巴IPO-ALIB.N在5月6日正式提交在纽约进行首次公开发行(IPO)的招股说明书，对于这家公司有两件事情需要了解：首先，阿里巴巴作为中国电子商务巨头，规模相当庞大并且料将进一步扩张。其次，新投资者对该公司的经营运作将几乎毫无发言权--创始团队牢牢控制了公司。

去年，阿里巴巴在旗下主要网站淘宝(Taobao)和天猫(Tmall)上处理了113亿份订单，价值共计2,480亿美元。这比亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和Ebay(EBAY.O)合计还多三分之二，在中国在线购物总额中更占到惊人的84%。不同于大多数在线零售商，阿里巴巴自己并不出售或配送商品，而是扮演店铺角色，向卖家收取广告费用和一些佣金。

该公司增长将来源于两方面：在线购物增加，以及阿里巴巴可从卖家处获得更多收入。2013年，阿里巴巴营收为78亿美元，仅占所售商品总价值的3%。相比之下，Ebay的该比例达到10%。阿里巴巴的订单价值也通常较小，每单平均22美元，而竞争对手京东(JD.com)的每单价值为64美元。不过，阿里巴巴的主导地位应该有助于其保持较大市场份额。

公司治理是问题的关键。以董事局主席马云和公司二号人物蔡崇信为首的28名合伙人将任命阿里巴巴的多数董事。大股东雅虎(YHOO.O)和软银(9984.T)也承诺会支持合伙人的选择，确保了绝大多数股权都会投赞成票。

按理说，比起Facebook(FB.O)及谷歌(GOOGL.O)等科技同业创始人所采取的超级表决权股票制度，这样的结构更加民主，但同样还是缺乏透明度，因此较难得到认同。阿里巴巴的合伙人制度将继续保留，除非95%的股东投票赞成取消。虽然合伙人意见只要达到简单多数就能让马云和蔡崇信下台，但这种事的发生似乎遥不可及。

阿里巴巴希望保留这种为企业取得非凡成功作出贡献的文化，这是可以理解的。新股东也不会质疑公司究竟谁拍板。但企业环境和文化都会变。阿里巴巴一直在向新领域迅速扩张，从互联网电视到地图以及网络视频，这些都是公司创始人可能不那么擅长的。公司在成长的同时不注重公司治理，就好像一家网上零售商没有退货保障。(完)

(译文审校 高琦)

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