《热点透视》阿里巴巴IPO两大看点：高速增长和不寻常的公司治理

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley；编译 朱晓军/郑茵
路透北京5月7日 -阿里巴巴IPO-ALIB.N在5月6日正式提交在纽约进行首次公开发行(IPO)的招股说明书，对于这家公司有两件事情需要了解：首先，阿里巴巴作为中国电子商务巨头，规模相当庞大并且料将进一步扩张。其次，新投资者对该公司的经营运作将几乎毫无发言权--创始团队牢牢控制了公司。
去年，阿里巴巴在旗下主要网站淘宝(Taobao)和天猫(Tmall)上处理了113亿份订单，价值共计2,480亿美元。这比亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和Ebay(EBAY.O)合计还多三分之二，在中国在线购物总额中更占到惊人的84%。不同于大多数在线零售商，阿里巴巴自己并不出售或配送商品，而是扮演店铺角色，向卖家收取广告费用和一些佣金。
该公司增长将来源于两方面：在线购物增加，以及阿里巴巴可从卖家处获得更多收入。2013年，阿里巴巴营收为78亿美元，仅占所售商品总价值的3%。相比之下，Ebay的该比例达到10%。阿里巴巴的订单价值也通常较小，每单平均22美元，而竞争对手京东(JD.com)的每单价值为64美元。不过，阿里巴巴的主导地位应该有助于其保持较大市场份额。
公司治理是问题的关键。以董事局主席马云和公司二号人物蔡崇信为首的28名合伙人将任命阿里巴巴的多数董事。大股东雅虎(YHOO.O)和软银(9984.T)也承诺会支持合伙人的选择，确保了绝大多数股权都会投赞成票。
按理说，比起Facebook(FB.O)及谷歌(GOOGL.O)等科技同业创始人所采取的超级表决权股票制度，这样的结构更加民主，但同样还是缺乏透明度，因此较难得到认同。阿里巴巴的合伙人制度将继续保留，除非95%的股东投票赞成取消。虽然合伙人意见只要达到简单多数就能让马云和蔡崇信下台，但这种事的发生似乎遥不可及。
阿里巴巴希望保留这种为企业取得非凡成功作出贡献的文化，这是可以理解的。新股东也不会质疑公司究竟谁拍板。但企业环境和文化都会变。阿里巴巴一直在向新领域迅速扩张，从互联网电视到地图以及网络视频，这些都是公司创始人可能不那么擅长的。公司在成长的同时不注重公司治理，就好像一家网上零售商没有退货保障。(完)
(译文审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。