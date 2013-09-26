《热点透视》阿里巴巴或选纽约上市 香港塞翁失“马”却收获名声

图为阿里巴巴在杭州的总部，一名雇员经过的一面墙上喷涂着公司标识。 REUTERS/Steven Shi

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 和 Rob Cox 编译 朱晓军

路透香港9月25日 - 阿里巴巴(Alibaba)倾向于选择在纽约而非香港上市，这可能最终有利于两个城市在上市公司管理方面作出改进。在香港监管者不愿意为阿里巴巴的治理结构破例之后，这家中国互联网巨头正重新考虑可能进行首次公开招股(IPO)的地点。香港赢得了坚持原则的美名，而阿里巴巴的模式在双层股权结构盛行的纽约也料将阻力更少。

硅谷的企业已经证明，上市并不一定意味着交出控制权。虽然谷歌(Google)(GOOG.O)和Facebook(FB.O)的创始人都不再拥有其公司的多数股权，但他们通过超级投票股权，拥有比外界投资者更大的话语权。

作为阿里巴巴创始人，董事局主席马云也希望保护该公司免受不必要的影响--即外界人士鼓动该公司短期内进行变革的看法。但香港股票交易所要求对所有股东一视同仁。因此，阿里巴巴提出赋予一些高管--即所谓合伙人--任命董事会大部分董事的权力。外界投资者仍有权投票否决他们认为不符合要求的董事，但是不能推选自己的候选人。

阿里巴巴认为，比起那些通过层层分离上市的子公司来控制企业帝国的香港巨头，该公司的股权结构对股东来说同样友好。但是，在香港上市必须通过港交所的上市委员会和香港证券及期货事务监察委员会批准。监管者的结论是，合伙人制度尽管只持有13%的股权，但仍能够实施控制，所以他们拒绝为阿里巴巴破例。阿里巴巴目前正在考虑在美国上市，或将于明年初进行。

对港交所而言，失去这桩今年可能最大的IPO交易无疑是痛苦的。但是，拒绝为阿里巴巴这样大规模的公司放宽规则，长期来看只会提高它的声望。

同时，阿里巴巴的模式可能实际上会推高美国上市互联网公司所执行的很低标准。尽管合伙人制度透明度低于发行两种不同股票，但该公司不可能完全无视外部投资者。只要阿里巴巴聪明地运用其非常规的股权结构，那么它选择纽约而非香港可能对两个城市都是好消息。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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