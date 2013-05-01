《热点透视》阿里巴巴看到新浪微博的巨大潜在价值

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen； 编译 王丽鑫

路透香港4月30日 - 电子商务巨擎阿里巴巴看到了新浪微博社交网络的潜在价值，大手笔买下新浪微博约18%的股份。新浪推出微博还不足四年，尚在寻找获利的途径。

阿里巴巴对微博价值的看法相当特立独行。5.86亿美元的投资显示对其估值32.6亿美元，接近交易公布前新浪 的整个市值。意味着新浪股东对公司现有的门户网站业务以及7亿美元现金和短期投资估值为零。如果阿里巴巴判断正确，那这个消息推动新浪股价上涨9%的涨幅就太微不足道了。

不过新浪微博的新估值看来有点高攀。与推特等西方微博一样，它想把巨大的网路影响力化为实质金流仍是一大挑战。微博去年开始尝试广告，但约5,000万美元的收入仅为2012年新浪广告营收贡献12%。

阿里巴巴这项投资有潜在好处，可以把新浪微博4,600万活跃用户引向阿里巴巴的在线商城，或者让网店与新浪微博平台无缝连接。双方认为这种界线模糊化的协同效应将在未来三年为新浪微博每年额外带来逾1.2亿美元的收入。

不过相比获利，阿里巴巴可能更多的考虑潜在损失。目前中国电子商务五分之四的销售额在阿里巴巴的平台上交易。阿里巴巴希望守住阵地，抵御腾讯等潜在对手。腾讯用来招徕用户的免费移动信息服务--微信尚未启用电子商务，也尚未盈利，但这种创新不容忽视。在高调准备首次公开发行(IPO)之际，阿里巴巴可能利用新浪微博为其移动策略提供助力。