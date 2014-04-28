《热点透视》阿尔斯通分拆出售电力部门 有望做强其他业务

资料图片：2013年11月6日，法国阿尔斯通公布业绩的记者会上，拍摄的与会者轮廓及中间的公司标识。 REUTERS/Philippe Wojazer

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck 编译 朱晓军

路透香港4月25日 -法国企业阿尔斯通(Alstom)(ALSO.PA)若结束尾大不掉的巨头岁月，或许也能解决很多棘手问题。如果时间充裕，阿尔斯通也许能独立解决自身问题。而外界助力将有助于其加速复苏。美国通用电气(GE)(GE.N)将成为其转型过程的有力催化剂。

据媒体报导，阿尔斯通正考虑将电力部门分拆出售给通用电气。制造高速火车的部门将成为独立公司。从财务和战略角度来看，这调整不无道理。该公司债务负担过于沉重，信贷评级糟糕，而且2014年即将迎来约7.5亿欧元的再融资需求。此外，该公司还面临着发电业务需求下滑和竞争加剧。这部分业务分别占该公司营收的45%和营业利润的65%。

由于羸弱的资产负债表拖累，阿尔斯通难以向客户提供有吸引力的财务条件--正如贝伦贝格银行分析师所言，相较于财务状况更佳的竞争对手，这是重大劣势。而且，这还限制了该公司的研发力度。汤森路透数据显示，分析师预计阿尔斯通净债务均值为35亿欧元，或未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的两倍。今年该公司现金流负值高于5亿欧元。

阿尔斯通已经开始解决自身问题。该公司计划在2016年前每年缩减成本8%，并出台了最多价值20亿欧元的资产处置计划。该公司在以7.3亿欧元出售热交换器部门后，下一步就是将火车部门的少数股权出售或上市。这还能带来10亿欧元收入。

若阿尔斯通完成这些计划，可能足以避免评级陷入垃圾级别。不过这一流程耗时可能超过其股东情愿的时间，尤其是持股29%的大股东、法国建筑业集团Bouygues(BOUY.PA)。

阿尔斯通将总营收占比逾70%的发电和输电业务打包出售给通用电气，会是更快速的解决方案。电厂和高速火车业务之间的协同效应很小。实际上，如瑞士StadlerRail等独立专注的火车制造商比混业经营的竞争者更为成功。在发电业务方面，阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务规模太小，难以成功。不过其输电业务和水力发电科技将恰好能填补通用电气的业务范围。

如果法国政府以政治理由反对阿尔斯通和通用电气的合并案，不难想象，阿尔斯通也可以作为一家法国企业集团磕磕绊绊地生存下来。但是，如果选择拆分出售，该公司各个部门或将更加强大。(完)

(译文审校 王冠中)

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