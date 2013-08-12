《热点透视》铝囤积拉高价格错不全在仓储商 美联储低利率政策难辞其咎

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 隋芬

路透伦敦8月9日 - 大宗商品交易商恐怕要为仓储业务承担后果了。近来摩根大通(JPM.N)、嘉能可-斯特拉塔(GLEN.L)和高盛(GS.N)遭遇一系列集体诉讼，被控与伦敦金属交易所(LME)共谋，通过在其批准的仓库囤积铝材来推高价格。用户的愤怒可以理解，即便现在铝价比大型商品交易商2010年涉足金属仓储业务时便宜了10%。但是，怒火不该全发泄到仓库所有者身上。

这些诉讼有点趁火打劫的味道。对仓库排长队的埋怨已存在三年之久，但原告律师是在国会听证会使这个问题引起憎恶银行的公众注意之后，才开始踊跃采取行动的。

富余的铝库存在2008年危机后很快建立起来，但根据LME的规定，仓库的所有者--主要是包括上述三家企业在内的大型银行与交易商--只需要释放小部分的库存即可。最终在某些仓储地点形成了排长队现象。这三家企业都是在2010年买下了主要仓储公司。

这种人为造成的供应稀缺意味着，尽管铝价疲软，终端用户想立即交割就必需在LME的价格上支付一个异常高的溢价--与此同时，仓库所有者还对滞留仓库的产品收取租金。交易商可能也利用实货和LME价格的差距来赚钱。

要证明共谋串通或许并不容易。摩根大通说，在它的仓库不存在交割拖延。而高盛的底特律仓库出现过排长队的现象。就在第一起诉讼发起之前，高盛在为仓储业务进行公开辩护时说，它并未控制金属买家的做法，并把出货拖延归咎于金融投机客的利差交易。投机客买金属，存在租金较低的非LME仓库中，再卖出远期，赚取扣除仓储成本后的现货与远期之间的价差。

这种解释掩盖了高盛的所作所为：即便提货排长队，它也只释出了很小一部分铝。但高盛提出了一个有根据的说法：若不是央行的超低利率政策降低了囤积的机会成本，这些手段根本不会奏效。愤怒的工业用户要想深究问题的根本原因，那么也该起诉美联储。

**背景资料**

－高盛、嘉能可-斯特拉塔和摩根大通在美国遭到集体起诉，被指操纵铝价，违反反垄断规定。第一笔起诉是上周在密西根发起，高盛和LME是被告，第二笔起诉是在8月6日，牵涉了摩根大通和嘉能可。第三笔起诉于8月7日在路易斯安那州发起。

-这些集体诉讼案件围绕的中心是，在一些LME认可的仓库提取铝需要排长队。工业铝用户从2010年一直抱怨，提货的持续拖延人为推高了终端用户支付的价格；在某些LME认可的仓库，排队提货能拖上一年多。排队一定程度上是由LME的规定引起；LME规定每天在授权仓库只需释出一定数量的金属。

--仓库的所有者及LME即将离职的执行长Martin Abbott都已表示，对仓库排长队的抱怨没有道理，称不存在金属短缺。高盛、摩根大通和拥有LME的港交所(0388.HK)表示很多诉讼并无道理。嘉能可对此未作评论。

-嘉能可、摩根大通和高盛都在2010年购买了一些领头的仓储企业。LME要求拥有仓储分支的交易商在运作时保持公平，以避免利益冲突。(完)

(译文审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。