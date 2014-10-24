《热点透视》亚马逊没有那么多钱让贝佐斯来烧

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran/编译 郑茵

路透纽约10月23日 - 亚马逊(AMZN.O)的雄心壮志超过了公司现金流能够支撑的程度。这家网上零售商第三季20%的营收增幅不及预期，4.37亿美元的亏损更是难看。但公司存在的更大问题则是在投资方面贪得无厌。执行长贝佐斯或许有鸿鹄之志，但公司的融资能力却非无穷无尽。

考虑到亚马逊的规模，以及206亿美元的实际季度营收数字，目前的增长率即便不及预期，也相当惊人。但如果一家企业对亏钱满不在乎，其营收更容易受到过度的压力。投资者比较担心的是，虽然贝佐斯过去常常能够实现较快的增长，但公司只是不赔不赚或者利润很少。

不过，公司不断增大的投资规模更加让人忧虑。今年1-9月亚马逊的资本支出约为47亿美元，比上年同期多出18亿美元。第三季的净现金流实际为负值，这是10多年来首次在第三季出现这样的情况。

这再次给投资者敲响警钟。贝佐斯的心气之高，堪比谷歌(GOOGL.O)一类企业。仅在上一季，亚马逊就多次出手，斥资约10亿美元收购视频游戏网站Twitch，推出商户信用卡读卡器，将日用杂货快递业务扩展到更多城市，并计划在曼哈顿开设第一家实体店。然而，贝佐斯手里并没有谷歌那么多的利润供他支配。

2010年时，亚马逊公布的资本投资回报率超过40%，但过去12个月勉强达到6%。截至周四收盘，公司估值为1,450亿美元，已经比年初时减少逾20%，即便如此，这也还是建立在一种预期之上，即该公司有朝一日将会产生庞大的现金盈余。亚马逊股价在盘后交易中挫跌逾10%，暗示公司的最新财报让越来越多投资者对这种预期感到怀疑。贝佐斯愿意为如此之多的宏大梦想烧钱，可能意味着这一天永远也不会到来。(完)

(译文审校 田建华)

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