《热点透视》英美铂金欲甩掉南非公司，包袱背上容易卸下难

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥7月21日 - 英美铂金 想从铂金业务完全脱身可能很难。这家英国上市公司在南非的子公司计划出售在当地成本较高的矿场。集团仅约四分之一的铂金产量来自存在问题的矿场，但其逾四万人的员工队伍有差不多一半在这里工作。砍掉这块该业务是明智之举，但不会那么简单。

出售矿场是英美铂金在执行长Mark Cutifani领导下的改革举措之一，股东乐见这样的消息。开采铂金成本高昂，生产伴随危险性，因此是劳动纠纷的多发之地。铂金多用在控制汽车尾气排放和实验室仪器中。铂金矿也是南非贫困黑人的一个主要就业来源，意味着政府官员对于改革非常敏感。

即便存在上述问题，对于更为专注的买家而言，英美铂金旗下的Union和Rustenburg矿场，以及另一合资分公司也是很有吸引力的目标。外界普遍猜测南非Sibanye Gold 可能会求购，该公司专门从事从老旧金矿开采矿产。

英美铂金的挑战在于能否全身而退。南非比较有影响力的全国矿业工会(National Union of Mineworkers)已经发出反对出售这些矿场的信号。另外，英美铂金希望继续以低成本生产铂金，所以仍可能引起罢工等工人行动。

但即使政府和工会最后支持出售，如果新东家出现财务问题，英美铂金可能也难脱干系。石油行业的先例可能有指导意义。Kerr-McGee将环境污染产生的负债转移到一子公司并剥离该子公司，随后被Anadarko Petroleum 收购。但拆分出的公司破产时，法律诉讼追溯到Kerr-McGee，Anadarko被迫拿出逾50亿美元和解官司。

英美铂金出售的是持续经营的矿场，而不是甩下有毒废物，所以用Anadarko作比并不十分恰当。但大方向是相似的，剥离出去的问题资产最后仍会给英美铂金带来麻烦。铂金是化学元素周期表上最不活跃的金属之一，但对于英美铂金来说却有可能会爆炸。(完) (编译 王丽鑫； 审校 田建华)