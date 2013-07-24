《热点透视》苹果暂时克服在中国市场的困境

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran； 编译 白云
路透纽约7月24日 - 科技巨擘苹果公司(AAPL.O)暂时算是克服了在中国市场的困境。旺盛的中国需求从来都是苹果最可靠的增长来源之一。然而在6月29日止的当季，中国需求有熄火之势，苹果来自中国的营收减少了14%。幸亏有美国市场的稳健销售作为弥补，苹果得以实现350亿美元的季度营收，较上年同期为持平。但业绩显示如果苹果想再次大放异彩，推出新产品已经时不我待。
上个季度大中华地区的营收占苹果总营收的13%，接近50亿美元。相当于四年前中国营收的约十倍，所以这个地区的营收放缓或减少，会给公司带来麻烦。
苹果在业绩电话会议上提到几个出现改善的因素。比如，营收下降的大部分原因是反映存货变化，而不是需求减少。
今年早前中国媒体对苹果产品作了一系列负面报导，新的业绩也可能是这些报导导致的短暂挫折。负面宣传也许很快会被淡忘，苹果将重新走上强劲增长的道路。无论如何，就像执行长库克说的那样，短短90天的销售情况不过是苹果在华长期业绩的一小段插曲。
不过，这仍是第一个说明中国对苹果产品的需求并没有到海量的迹象。这对未来的营收增长来说或许是个坏消息。而且，过去四个季度以来，苹果利润率稳步下降，这也帮助解释了为何上个季度公司获利减少了22%。
这些趋势的出现，给苹果带来更多开发新产品的压力。该公司向来对未发布的新产品守口如瓶，这次也只是承诺今年秋季会“很忙碌”而已。苹果实验室肯定会研发出新的手表、电视、或其它新奇的电子产品，但投资者等待的耐心是有限度的。苹果早该推出新产品了。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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