《热点透视》苹果执行长库克在中国道歉丢面子也值得

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Richard Beales；编译 侯向明
路透纽约4月2日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克开始养成了道歉的习惯。其最近针对中国的道歉是值得丢这个面子的。社交媒体的访问量表现说明，看来是当局策划的对苹果的指责，不会左右当今中国的iPhone、iPad和Mac系列电脑的买家。但这家科技业巨擘低下高昂的头，也只不过是对未来大量苹果产品买家的一个廉价安慰。
库克上次道歉是在六个月前，当时是因为苹果地图的糟糕表现。而这一次发布在苹果网站上的道歉，是回应媒体两周前开始对其保修政策和客户服务方面的指责。中国中央电视台(CCTV)在一年一度的“3·15打假晚会”上批评苹果售后国内外标准不同。虽然这种猛烈攻击似乎并未挖掘出太多具体的不公平内容，但却带有苹果在中国对待消费者没有在美国那么好的意味。
这其中的潜台词可能是对苹果具有政治意味的警告。这家巨型外国企业的产品在中国广受欢迎，挣了不少钱，而其产品通常是在中国相对低价外包给富士康这样的公司组装。这或许反映出普遍的敏感情绪：一个崛起中的国家公民被跨国公司当成二等公民对代，让他们觉得被侮辱。这甚至可能是为了提振中国国内的苹果准竞争对手，比如中兴通讯(000063.SZ)和华为，尤其是华为在美国遭遇安全方面指责的情况下；然而如果能够揪出苹果某款产品的实际问题，其指控将更具有说服力。
不论真正的动机何在，含糊不清的指控让苹果更易于找到退路。道歉声明更多是围绕“我们对任何误解表示歉意”，而不是暗示会做出重大政策调整，虽然苹果也表示其将修改部分iPhone手机的保修条款。苹果此举达到了一箭双鵰的目的，即让苹果看起来不是那么的傲慢，又避免了同中国当局的口水战。
这很重要。中国在2012年第四季度是苹果的第二大市场，为该公司545亿美元的营收贡献了13%。库克今年稍早访问中国时表示，希望中国能成为苹果最大的市场。苹果尚未同中国移动(0941.HK)在手机上达成合作，而后者拥有7.2亿名用户。在苹果股价不振的情形下，库克需要积极应对以避免在增长亮点市场中陷入困境。(完)
(译文审校 王丽鑫/张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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