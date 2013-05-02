《热点透视》苹果发债受热烈追捧 突显市场对收益的渴望

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Agnes T. Crane / Neil Unmack 编译 张明钧
路透纽约/伦敦5月1日 - 苹果(AAPL.O)周二发行170亿美元新债广受追捧，突显出狂热的投资人有多么渴望收益。这家科技业巨擘发行的10年及30年债券占该公司创纪录发债的一半，每年将支付不到4%的利息。不过这仍比美国公债还要高。资金提供者也把钱借给像PIK这类私募基金等类似结构的公司，藉以赚取稍微高一点的利息。
这有部分是肇因于各国央行吸纳安全性较高债券供给并压低利率。金融危机之前，储户从五年期定存单所能赚取的利息，要比苹果最长天期的债券还要高。如今美国联邦储备委员会(FED/美联储)持续推进其庞大购债计划，再加上日本央行最近也扩大买债，很难想像利率会在可预见的未来上升，这就好像在金融危机爆发之前，人们在2005年前后很难相信美国房价会下跌一样。
各界期望央行政策将会提振疲软的经济。但是这些政策也激发危机发生前的那种借款行为。陷于衰退的欧洲方面，今年举债发放股息(dividend recap，股息资本重整)金额已经接近30亿美元，创2007年以来新高，在此同时垃圾债券的风险溢价处于历史低点。
当利率偏低时，投资人没有什么好怕的。违约风险看来不大。这有助于解释何以退休基金会如此急欲买进苹果债券；退休基金往往会买进30年期公债，这有助于因应其长期支付义务，但是苹果债券所提供的回报只能支应其目标需求的一半。他们别无选择，只能买进那些还能提供微薄收益的产品，尽管得要付出风险偏高的代价。
但是利率可能出乎意料地上扬。各界也太过相信市场上的流动性。过去十年房市价格飞涨的情形下，如今许多投资得要观察往后有没有其他人支付更高价格，才有理由买进。这听起来就像是个庞式骗局(Ponzi scheme)。如同前不久的危机所显示，这样的乐观情绪及市场流动性可能会在一夕蒸发。
低利率及充裕的信贷供给，让部分公司有再度扩大杠杆操作的空间，而全球经济甚至还没有摆脱之前的泥淖。投资人不该忘记，这样的扭曲局面往往会有凄惨的下场。(完)
(译文审校 孙茉莉)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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