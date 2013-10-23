《热点透视》苹果祭出免费软件 重拳攻击微软

10月23日 - (本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 蔡美珍

路透纽约10月22日 - 苹果(AAPL.O)提供软件免费搭载更新，是对微软(MSFT.O)的一记重击。苹果周二在公司发表会上表示，Mac电脑用户将获得最新操作系统免费更新。凡是购买新设备商品的用户，均可免费搭载或下载iWork办公室软件及iLife应用软件。换言之，就像谷歌(GOOG.O)一样，苹果正在培养用户开始预期软件是免费的。对微软而言，这可是个麻烦。

苹果利用软件来销售高价硬体，所以这个策略合乎逻辑。Mac电脑比入门等级的个人电脑(PC)来得昂贵。而且苹果这样作只会损失一小部分营收。即使算进极受欢迎的iTunes付费内容服务，软件及服务业务在苹果今年前九个月的营收只占了不到一成。那些原本就因为苹果产品优点而购买的用户，未来将稍微省下一些成本。苹果将所有软件都免费提供，可能也会吸引新的顾客。

谷歌引发了这场免费放送战火，率先免费提供Android手机操作系统、日历、文字处理、及其他线上软件。谷歌的手法稍有不同，它是利用广告销售来补贴这些软件的开发及推广。但即使出发角度不同，谷歌和苹果都同样努力要让用户习惯使用免费软件。

这对微软的商业模式极具杀伤力。微软推出Office办公室软件网路下载版本的速度缓慢，而且就连网路下载版本也要付费。Windows操作系统及Office软件如果推出重大更新版本时，售价可能很贵。使用者可能早就被其他优质免费的对手软件所吸引试用，而不是乖乖使用微软的更新。

当然，微软将会反击。至少从Windows 8操作系统小幅升级到8.1版本，是免费更新。此外，微软已经推出广告版软件。不过，微软仍然是高度倚赖软件销售。微软的企业服务部门去年创造逾160亿美元获利，远超过公司总获利的一半以上，而Office软件正是这个部门的主要贡献力量。苹果与谷歌正在步步逼近微软的摇钱树。(完)

相关报道：苹果新iPad：更轻更薄更快（here）

(译文审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。