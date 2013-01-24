《热点透视》苹果最终还是败给了创新乏力

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 侯向明

路透纽约1月24日 - 苹果(AAPL.O)最终还是败给了创新乏力.随着iPhone和iPad的问世,五年来苹果被赋予最具投资价值公司的皇冠,但这即将结束.苹果公布第一财季获利持平后,逾500亿美元的市值烟消云散,而惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O两个公司加起来市值也才这么多.相似产品不断增加,利润率不断下滑.执行长库克需要来一次真正的革新,以脱离这场"红桃皇后的竞赛".

一系列的产品更新升级正帮助苹果与对手三星电子(005930.KS)展开竞争,但这种助力不是无限的.苹果第一财季营收较上年同期增长18%,当季卖出了近4,800万部iPhone和2,300万部iPad.但不幸的是,净利却没有并驾齐驱.新推出的iPad mini需求旺盛,但没有屏幕更大的iPad那么的赚钱.同时,虽然iPhone 5也吸引了大量的客户,但事实证明该款手机生产成本高昂.苹果的营业利润率下滑了近6个百分点,达到31.6%.

虽然苹果跑得越来越快,但本质上来看也只是没有退步而已.当然危险就是,苹果的步伐跟不上跑步机的速度,让竞争对手迎头赶上.亦或者苹果失误,除了不靠谱的地图应用软件(app),还推出一款确确实实的无用产品.投资者明显在为这种情况做准备.在周三盘后下挫10%后,以2012年的获利计算,苹果市盈率约为10倍.该公司1,370亿美元的现金和相关投资能够给任何形式的下挫提供一个很好的支撑.这些总额相当于其市值的近三分之一.

不过,外界对苹果最好的期待,并非来自于派发股息、回购股票或推出另一款稍加改动但更为低价的iPhone.而是苹果应该做曾经做的最好的:不随波逐流.苹果非凡的增长正是源于其推出了人们甚至都不知道自己会想要的电子设备.无论是支付、电视,还是一些其它的秘密产品,苹果真的要加油了.(完)

(译文审校 杜明霞)

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