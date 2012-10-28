《热点透视》苹果财报表明推出iPad mini影响不会太大

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 李春喜

路透纽约10月25日电---从苹果(AAPL.O)新公布的业绩来看,新推出的iPad mini对公司表现的影响不会那麽大.苹果上季共卖出近2,700万部iPhone手机,让本周稍早围绕iPad mini推出的所有光环都黯然失色.虽然iPad mini的年销量可能也会达到类似水平,但iPad的利润率却不能与iPhone同日而语,iPad mini更是如此.目前,iPhone仍是苹果产品生态系统中的主要推动力.

虽然苹果的获利未能达到分析师预期,但仍然取得了不错的增长.营收增长了27%,每股获利增长了23%.这其中的多数功劳要归于iPhone,该业务撑起了苹果的近一半营收.手机销量较上年同期大增58%,而iPad的销量增幅还不及手机的一半,至1,400万台.但销售增长率的差别还只是问题的一部分.

根据苹果与三星(005930.KS)案件审理时公布的文件,近年来iPhone的毛利率一直介於49%-58%之间,因销售的数量和型号有所不同.而iPad的毛利率大约只有iPhone的一半.苹果周四也承认,iPad mini的利润率将会更低.

假如像Sanford Bernstein预估的那样,iPad mini在发布後的头一年卖出3,000万台,将为苹果的每股盈余(EPS)增加约1美元,还不到华尔街预测的下一财年获利53美元的2%.价格和利润率降低,以及来自大尺寸iPad的竞争都将成为影响因素.

虽然推出新产品导致制造成本增加,但苹果本季仍会收获颇丰.电子产品销售在假日购物季中熠熠生辉,新的台式电脑、笔记本电脑、iPod和平板电脑都已经上市或即将上市.这也将是苹果新手机面市後经历的首个完整季度.新公布的财报提醒投资者,iPhone的市场表现将决定苹果的命运.(完)

--译文审校 丁琦

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