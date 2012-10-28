《热点透视》苹果财报表明推出iPad mini影响不会太大

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 李春喜
路透纽约10月25日电---从苹果(AAPL.O)新公布的业绩来看,新推出的iPad mini对公司表现的影响不会那麽大.苹果上季共卖出近2,700万部iPhone手机,让本周稍早围绕iPad mini推出的所有光环都黯然失色.虽然iPad mini的年销量可能也会达到类似水平,但iPad的利润率却不能与iPhone同日而语,iPad mini更是如此.目前,iPhone仍是苹果产品生态系统中的主要推动力.
虽然苹果的获利未能达到分析师预期,但仍然取得了不错的增长.营收增长了27%,每股获利增长了23%.这其中的多数功劳要归于iPhone,该业务撑起了苹果的近一半营收.手机销量较上年同期大增58%,而iPad的销量增幅还不及手机的一半,至1,400万台.但销售增长率的差别还只是问题的一部分.
根据苹果与三星(005930.KS)案件审理时公布的文件,近年来iPhone的毛利率一直介於49%-58%之间,因销售的数量和型号有所不同.而iPad的毛利率大约只有iPhone的一半.苹果周四也承认,iPad mini的利润率将会更低.
假如像Sanford Bernstein预估的那样,iPad mini在发布後的头一年卖出3,000万台,将为苹果的每股盈余(EPS)增加约1美元,还不到华尔街预测的下一财年获利53美元的2%.价格和利润率降低,以及来自大尺寸iPad的竞争都将成为影响因素.
虽然推出新产品导致制造成本增加,但苹果本季仍会收获颇丰.电子产品销售在假日购物季中熠熠生辉,新的台式电脑、笔记本电脑、iPod和平板电脑都已经上市或即将上市.这也将是苹果新手机面市後经历的首个完整季度.新公布的财报提醒投资者,iPhone的市场表现将决定苹果的命运.(完)
--译文审校 丁琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。