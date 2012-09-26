《热点透视》苹果iPhone 5终将会延续销售热潮

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约9月24日电---苹果(AAPL.O) iPhone 5终将会延续销售热潮.iPhone 5上市前三天就卖出了500万支,总值约30亿美元,这只是华尔街私下预期数字的一半,但销售速度却超越了前代产品,且公司无法满足市场需求.供应链及地图应用程式等问题料将不会阻碍苹果的智能手机销售.
iPhone 4S去年10月上市第一周卖出400万支,而在16个月前开卖的iPhone 4上市第一周则是卖出170万支.投资人关注开卖成绩,但这个成绩却不像电影首映票房一样具有指标意义.苹果股价周一挫跌2%,市值减损约130亿美元.
尽管初期销售不如预期,iPhone 5肯定会造成大轰动.许多店面迅速销售一空,网路预定则得等上长达四周时间.iPhone 5目前只在九个国家上市,而不久後将有30个国家加入销售.苹果可以从苦苦挣扎的诺基亚<NOK1V.HE及Research In Motion RIM.TORIMM.O抢下的市场大饼还不小.
当前的实际问题在於苹果无法足量生产.热卖产品的制造商往往会遇到此一问题.而像苹果这样挑剔又具有权势的厂商而言,采购屏幕、微处理器及记忆体更非易事.越是尖端的零组件及需求越高,供应链出现中断的可能性就越高.不过苹果2010年在iPhone及iPad产品上也都面临类似的短期问题,当时也成功克服.
到最後只会显示苹果的客户有多么狂热.有一些消费者在iPhone 5上市前一周便到店门外露营守候.许多粉丝完全不理会外界对於苹果撤下谷歌(GOOG.O)地图服务以及其进步有限的批评.
今年9月止的会计年度中,苹果营收料约为1,560亿美元,iPhone占苹果总营收比重约一半,获利比重则是更高,因此其成绩好坏有很大程度取决於顺利安排生产工作.由於苹果执行长库克(Tim Cook)被誉为美国企业界处理供应链问题的高手,同时以往在解决类似问题上经验丰富,因此这方面让人不用太过操心.预料不久後iPhone 5就将带来丰厚回报.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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