《热点透视》苹果需要的是新产品消息 而非过度着墨财务表现

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中
路透纽约4月23日 -苹果(AAPL.O)需要有更多的产品消息，而非财务方面的消息。该公司甫公布季度财报，而财务情况再次盖过了科技面的消息。股票分拆、提高股利、以及扩大股票回购规模，带动了苹果股价跳涨。但与其讨论投资大亨伊坎(CarlIcahn)最感兴趣的话题，倒不如讨论新产品来得有帮助。
当然，苹果在该季底高达1,500亿美元的现金部位确实值得关注。即使扣除现金，苹果估值仍是2014年获利预估的13倍。整体市场水准大约在16倍，但标准普尔500指数成分股中有许多企业是净负债的。
在这情况下，将股票回购规模由600亿美元扩大至900亿美元也是合情合理的。将股利调高8%，并承诺未来每年调升，应有助于吸引更多寻求收益率的投资人。而以7:1的比例分拆股票，尽管不符合经济效益，但至少会让苹果股票对一般投资人更具吸引力。
不过，现在也该是专注在另一块领域的时候了。苹果已经有四年没有推出全新的产品。全球智慧型手机销售正在放缓，因发达国家中多数使用者已拥有智慧型手机。而三星电子(005930.KS)等对手在品质方面或许已经迎头赶上。平板电脑的竞争更是激烈。这也说明了为何苹果的营收成长率会从两年前的近90%降到最新一季的仅5%。
苹果执行长库克(TimCook)一直承诺会有全新的产品问世。然而，他却从未提到时间点，只强调与其抢第一，苹果更重视做到最好。这是正确的态度，但这家市值4,700亿美元的科技巨擘却太过沉迷于帐面上的议题。但股东真的想议论的是革命性的可穿戴设备和电视机。(完)
(译文审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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