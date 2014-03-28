《热点透视》普京的下一战场或在北极圈

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。）
撰稿 Martin Hutchinson/Antony Currie
路透纽约3月27日--俄罗斯总统普京下一步要去哪里？在克里米亚并入俄罗斯后，外界担心普京将派兵入侵乌克兰东部地区，甚至入侵前苏联其他成员国。但从经济角度而言，普京还不如放眼北方，一路向北。
北极圈的资源远比他在欧洲能找到的任何地区都更丰饶。在乌克兰危机正酣之际，由八个国家组成的北极理事会（Arctic Council）本周开会讨论该地区的未来。各国代表可能表面上只是谈谈环境问题，但其实加拿大、丹麦和俄罗斯均对该地区的许多油气资源宣示主权。
美国2008年进行的地质调查显示，北极圈有未探明的石油储量约900亿桶、天然气近1,700万亿立方英尺。若以当前市价计，这些资源价值约17万亿美元，这还没算上天然气凝析液等矿产。
此外，这些油气资源开采难度降低了，这不仅是由于科技在发展，还与气候变化有关，北冰洋海冰面积处于纪录较低水平。
相关国家在北极圈存在主权争议，主要与大陆架位置有关。前苏联于1948年发现的罗蒙诺索夫海岭（Lomonosov Ridge）是争议焦点所在，该海岭横贯俄罗斯、丹麦和加拿大的大陆架。
至少两年多以来，普京不断在北极圈加强俄罗斯的军事存在。北极理事会其他成员国虽然不太高兴，但似乎也能接受。但克里米亚危机很可能会改变各国相对淡漠的立场，这也许意味着又将迎来一场风暴。
背景新闻：
--北极理事会3月23-27日在加拿大召开会议。其成员国包括加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典和美国。
--2008年美国地质调查估计北极圈有未探明的石油储量约900亿桶、天然气1,669万亿立方英尺、天然气凝析液440亿桶。
--俄罗斯、加拿大和丹麦均宣称罗蒙诺索夫海岭是本国大陆架的一部分。罗蒙诺索夫海岭是北极点下方的海底山脉，绵延1,800公里，是前苏联探险队1948年首先发现的。俄罗斯2007年在北极点下方的海床插上了俄罗斯国旗。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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