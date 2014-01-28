《热点透视》没有出口相助的经济复苏让新兴市场变得更加有风险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡1月28日 -阿根廷披索贬值让投资者吃了一惊。严格来说这还算不上新兴市场的一场危机，但之前对2014年全球经济前景的乐观共识却似乎不再是牢不可破了。

风险厌恶情绪上升提供了机会，让我们不要再执着于乐观预期了：那种“温暖光辉(warmglow)”的假设让人误以为，发达国家经济成长加速，将足以帮助新兴市场抵挡中国需求放缓、全球利率攀升和资本外流的冲击。

要得到这样欢乐的结果，那全球贸易必须复苏；新兴市场出口也必须迎来丰收的一年。但实际上，富裕国家的进口量增幅与GDP相比微不足道。政府对此能做的也相对很少。高收入国家每投资1美元可以带来0.38美元的进口，同样金额的民间消费可以为其它市场提供0.33美元的出口机会。与之形成对比的是，根据世界银行的计算，政府消费1美元所产生的进口只有0.14美元。

富裕国家GDP增长中进口所占比重不断减小： link.reuters.com/qub46v

的确，国际货币基金组织(IMF)预测2014年富裕国家的产出料跳增2.2%，幅度为四年最大。但GDP成长加快并不意味着进口也会大幅加速。薪资仍然迟滞，而且在美国联邦储备委员会(美联储/FED)削减资产购买规模推高利率之际，企业投资也不大可能激增。如果通缩形势确立，欧元区的实质利率也会上升。

新兴市场出口增长率目前为5.75%，按照花旗集团的估计，恐怕很难重返危机前的趋势增长水平9.5%。对中国的大宗商品出口减少以及海外买兴减弱，让一些国家处境艰难。对那些财政失衡情况加剧、治理情况恶化以及企业和家庭疯狂举债的经济体来说，资本外流是尤其糟糕的事情。

阿根廷也许是今年第一个遇到麻烦的新兴市场，但恐怕不是最后一个。如果决策者上调利率以应对资本外流，那么全球投资信心也许会比2013年底时的一派乐观差得更远。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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