更正-《热点透视》FED缩减流动性将迫使亚洲戒除热钱瘾

(更正：因英文原文有误，内文图表标题改为“债务成本上升迫使亚洲提高贸易顺差”，非“削减贸易顺差”)

撰稿 Andy Mukherjee/翻译 隋芬

路透新加坡8月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)正迫使亚洲戒除对热钱的依赖。美国利率即将上升，使亚洲地区的贸易顺差缩窄看起来像一个越来越危险的习惯。虽然市场可能会动荡，但国内融资成本提高或本币贬值，将可改善多数亚洲国家的贸易收支。

过去十年间，贸易顺差使亚洲地区得以在不增加外债的情况下用美元来润滑金融体系。但如今顺差缩窄，亚洲只好日渐依赖变化无常的海外资本。就在2012年第三季，亚洲不包含日本在内的累计贸易顺差仍相当于经济产出的约1.5%。但到今年第一季，顺差已经变成了轻微的逆差。

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本币贬值可有助于扭转这种趋势。拿马来西亚来说，该国8月21日公布的第二季经常帐盈余仅相当于GDP的1%，低于2010年时候的11%。而马币兑美元自5月初以来跌了11%。只要富裕国家的经济复苏不停步，汇率变得越有竞争力，就越能够改善贸易收支情况。同样的道理也适用于其他亚洲国家。

这种调整也不是毫无痛苦的。本币下跌与利率升高将给负债企业造成压力，尤其是以美元借债的企业。并且，本币贬值可能造成通胀，不过除了印度和印度之外，其他地方的成本压力都比较轻微。泰国的通胀率处在2%的44个月低点。

有两个国家是例外。在印尼，最低工资大幅上调，且近来享受补贴的燃料价格出现上涨，正在推高通胀预期。要削减目前相当于GDP 3.2%的经常账赤字，印尼央行需要加息。此前为了维持6%以上的经济增速，印尼一直把利率维持在过低水平。

另一个例外是印度，该国经常账赤字目前相当于GDP的4.8%。政府需要遏制消费和公共支出并鼓励投资和出口，从而调整经济结构。