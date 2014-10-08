《热点透视》亚洲设法阻止资本外流 美元从中得利

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee； 编译 王丽鑫
路透新加坡10月8日 - 在亚洲对抗资本外流的过程中，美元可能得利，而世界经济却或许成为输家。
亚洲地区的央行担心，当美国开始升息时，资本可能出逃。他们希望通过维持国内高利率来阻止资本外流。不过国内借贷成本高企，可能损害对经济有利的投资。
去年，除日本以外亚洲企业、政府和个人投资总额达6万亿(兆)美元。如果工厂、道路和住宅方面支出缩减，可能导致亚洲再度出现储蓄过剩。这些资金有很大一部分可能投资到美元计价的安全资产中，进而推升美元，但世界经济则面临再受冲击的风险。
亚洲投资下滑的迹象预示前景不妙。泰国今年上半年经通胀调整后的固定资产形成较上年同期下降8%。香港和新加坡的投资也有所下滑，菲律宾、马来西亚和台湾的投资同比增速下降。只有韩国和印度增速有所提高。尽管中国今年固定资产投资增长24%，但远不及五年前受激励政策提振而达到的70%。
这要归咎于借贷成本。两年来，亚洲实际无风险利率高居约5%，相当于长期平均值的三倍。这和21世纪初的情况很像，当时资本成本较高，1997-98年亚洲金融危机过后投资迟迟不能复苏。随着储蓄增长略有加快，亚洲国家最终在2003-2008年期间积累了2万亿美元的储蓄盈余。
亚洲实际利率的相关图表：link.reuters.com/had23w
历史也许会重演。两年前亚洲发展中国家的外汇储备在减少，现在却每年增长12%。这对美元可能有利。但节俭的亚洲要为其他地区的挥霍无度付出代价。如果美国恢复寅吃卯粮的生活方式，全球储蓄“不均衡”就又会出现。正是这种“不均衡”，导致危机前的繁荣变成过眼云烟。如果这样的话，最后谁都得不到好处。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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