《热点透视》百度要想赚钱得先花钱

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak；编译 王颖

路透香港10月30日 - 对于中国移动互联网行业的竞争者来说，要想赚钱先得花钱。中国搜索引擎公司百度(BIDU.O)得益于两年来的大举投资，目前从手机和平板电脑获得大约一半的搜索流量。但这家网络巨头在把这些用户转化为营收方面仍面临挑战。为实现获利，百度需要继续花钱，因而使利润率受到挤压。

百度在智能手机兴起的大潮中觉醒较晚，因此该公司向移动领域的转型令人瞩目。该公司10月29日的季度财报显示，移动流量在迅速上升，但手机和平板电脑仅占总营收的36%。为实现赢利，该公司目前正在大举投资“O2O营销模式(online-to-offline)”，将移动用户引导至附近的广告主或零售商那里。仅这种业务的营收短期内不太可能达到很大规模。

这就给利润率造成不利。百度已在分销其移动搜索产品方面花了不少钱，比如打广告，以及给手机制造商出钱预装其应用。最近这个季度，百度营业利润率已从两年前的逾50%下降至29%。

投资还在继续，而且结果越发不可预知。百度今年买断了团购网站糯米尚未持有的股权。该公司上月还向一家移动定位服务(location-based service，LBS)技术公司投资1,000万美元。

竞争对手也在慢慢蚕食百度的市场。第二大搜索引擎公司奇虎360QIHU.N通过从百度手中抢夺，市场份额升至29%。电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)和游戏巨头腾讯(0700.HK)也在进军移动定位服务。令投资者不悦的现状就是，用户争夺战尚未结束，而为争取实现赢利的投资战也才刚刚打响。(完)

(译文审校 杜明霞)

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