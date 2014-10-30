《热点透视》百度要想赚钱得先花钱

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak；编译 王颖
路透香港10月30日 - 对于中国移动互联网行业的竞争者来说，要想赚钱先得花钱。中国搜索引擎公司百度(BIDU.O)得益于两年来的大举投资，目前从手机和平板电脑获得大约一半的搜索流量。但这家网络巨头在把这些用户转化为营收方面仍面临挑战。为实现获利，百度需要继续花钱，因而使利润率受到挤压。
百度在智能手机兴起的大潮中觉醒较晚，因此该公司向移动领域的转型令人瞩目。该公司10月29日的季度财报显示，移动流量在迅速上升，但手机和平板电脑仅占总营收的36%。为实现赢利，该公司目前正在大举投资“O2O营销模式(online-to-offline)”，将移动用户引导至附近的广告主或零售商那里。仅这种业务的营收短期内不太可能达到很大规模。
这就给利润率造成不利。百度已在分销其移动搜索产品方面花了不少钱，比如打广告，以及给手机制造商出钱预装其应用。最近这个季度，百度营业利润率已从两年前的逾50%下降至29%。
投资还在继续，而且结果越发不可预知。百度今年买断了团购网站糯米尚未持有的股权。该公司上月还向一家移动定位服务(location-based service，LBS)技术公司投资1,000万美元。
竞争对手也在慢慢蚕食百度的市场。第二大搜索引擎公司奇虎360QIHU.N通过从百度手中抢夺，市场份额升至29%。电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)和游戏巨头腾讯(0700.HK)也在进军移动定位服务。令投资者不悦的现状就是，用户争夺战尚未结束，而为争取实现赢利的投资战也才刚刚打响。(完)
(译文审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。