《热点透视》银行自救协议为欧盟纳税人提供了一定的保护

(本文作者为热点透视撰稿人，文章仅代表其本人观点)

撰稿 George Hay 编译 隋芬

路透伦敦6月27日 - 欧洲正逐渐把纳税人与银行承担的风险隔离开来。根据欧盟财长6月27日达成的协议，将来援助银行的资金将在更大程度上来自银行的股东和债权人，而非公共资金。这是一个重大进步。

以后当银行发现资本不足时，首先要安排相当于自身债务规模8%的资金来自救。由成员国自己出资的清算基金再贡献5%。只有在这之后，纳税人才会被卷入，欧元区国家的方式是通过欧洲稳定机制的600亿欧元资金池，非欧元区成员国则是通过本国政府。

这样应能避免上一场金融危机中某些好笑的错误。债权人不再像是2008年爱尔兰的做法那样，为银行债务提供其实可能很危险的担保，现在他们要准备好承担损失，这会迫使他们为债券找到合适的定价。设一个明确的层级制度来决定谁要自救，将能避免塞浦路斯第一版救助计划中对有担保储户的那种笨拙的突然袭击。低于10万欧元的存款仍将受到保护，此外，小企业和个人储户的受保护优先级将高于大公司储户和优先级债券持有人。

但纳税人也不是完全安全了。政府在某些方面可以灵活操作，比如决定哪些负债要承担损失，这时他们对某些债权人可能会有偏爱，就像荷兰今年稍早援助SNS时一样。更重要的是，就算自救和援助基金能承担13%的比例，对塞浦路斯那种巨大规模的倒闭案仍是不够。

还有一个过渡期的问题。自救制度要到2018年才激活，而成员国又有10年时间来装备自己的清算基金。如果这期间有银行倒闭，不清楚会发生什么情况。

但总体上，欧洲政界人士还是成功设计了一套机制，在某些重要的方面拥有令人宽慰的灵活性。目前的关键挑战是需要坚守，避免欧洲议会对协议进行严重稀释，另外是要设立一个权力强大的泛欧清算机构，来决定触发银行自救的时点。但就现在来看，这份协议是一个不错的开始。

**背景资料**

- 根据欧洲理事会6月27日达成的指导方针草案，欧洲的银行将来若需补充资本，银行投资人将首先承担损失。

- 从2018年起，银行的股东和债权人将承担最高相当于银行负债规模8%的亏损，在某些特殊情况是承担相当于风险加权资产规模的20%的亏损。由各成员国和各国银行出资成立的清算基金将贡献不超过5%的资金。

- 某些债务被排除在自救范围之外，比如有担保债券、10亿欧元以内的存款，以及养老金。公民和小企业储户的求偿顺序将先于普通的无担保债权人和大公司储户。