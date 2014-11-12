《热点透视》处罚银行操纵汇率 LIBOR相关处罚或成参考标准

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Dominic Elliott；编译 王丽鑫
路透伦敦11月11日 - 对于银行来说，伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)成为新的基准。更确切的说，针对操作该利率进行的罚款，将成为英国、瑞士以及不包括美国司法部在内的美国当局，就可能操纵参考汇率进行和解时对比的标准。据消息人士称，相关决定计划在11月12日宣布。
到目前为止，操纵LIBOR利率让五家银行在瑞士、荷兰、英国和美国遭到共28亿美元罚款，每家平均挨罚5.6亿美元，这还不包括美国司法部的处罚。其中近三分之二的罚款为美国商品期货交易委员会(CFTC)收取，其余多数交给英国金融市场行为监管局(FCA)。美国监管部门的处罚通常比英国更重，暗示对外汇方面的处理可能相似，即便在全球外汇交易中伦敦比纽约扮演更重要的角色。
LIBOR利率操纵的罚款高低取决于不当行为存在的时间，那些银行雇用主犯，以及哪家使用的措辞犯行最重大。从各个方面来，瑞银集团UBSN.VX罪行最重，该公司已向CFTC、FCA、和以及瑞士监管机构FINMA缴纳10亿美元罚款。荷兰合作银行、苏格兰皇家银行(RBS.L)和巴克莱(BARC.L)其次。英国莱斯银行集团(LLOY.L)处罚相对较轻，被罚2.84亿美元。
调查机构吸取了经验。LIBOR和解拖拉了两年多，现在仍没有结束，但对操纵外汇的处罚看来有很大部分能在仅仅18个月内做出决定。操纵外汇的行为很容易证实，有利于加速结案。LIBOR根据各行提交的利率确定，但操纵参考汇率则来自实际交易，留下相当清楚的审计线索。
这一回合中，银行也更愿意承认错误，因为想从法律纠纷中脱身。但确定罚款时更大程度上的考量是基于市场份额，而不是应负责任大小，那么快速达成和解将使一些银行将遭受损失。此外，美国司法部和欧盟执委会未参与外汇操纵的和解，这对于那些因为操纵Libor而遭到重罚的业者是一大头疼问题。
不过银行高管可能会认为，花个几亿美元来减少庞大的诉讼数量是合理的。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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