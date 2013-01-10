《热点透视》日本摆脱通缩指南

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee; 编译 侯向明/蔡美珍

路透新加坡1月10日 - 日本有一个结束通缩的真正机会,但该国当局需要大胆行动.对日本央行来说,要想仅仅依靠采纳一个正式的通胀目标,很难驱散十年来积聚的悲观情绪.央行和财务省的目标应该是令公众相信,过去十年中未出现过的物价上涨局面,现在就要到来了.一个事实上的货币钉住政策,可能是引导上述预期的方法.

培育通胀预期的萌芽是日本的当务之急.即便名义利率处于零水准,但由于通缩预期,实质利率一直在零上方.一旦人们开始预期将要迎来通胀,那么实质利率将变成负值,进而刺激投资.

在1月21日开始的两日货币政策会议上,日本央行料将讨论与政府达成经济问题协议的好处是什么.该协议将明晰2%的通胀目标,甚至亦有可能包括就业成长的承诺.新任首相安倍晋三一直在推动此类协议的达成.

虽然现状有所改善,但新的安排或仍不足够.去年2月以来,日本央行曾表示将"暂时"寻求1%的通胀目标.央行没有采纳一个正式通胀目标,理由是其无法达到目标,因为短期利率接近零水准,而短期利率是现代国家央行最为有力的武器.同时,虽然日本央行自2001年就推出了量化宽松政策,但对于达到一个通胀目标来说,印钞并非可靠之策,因为民间部门认为央行提供的这些额外流动性都是暂时之举.因此,任何的通胀目标都存在年复一年均无法达到的风险.由于只能以年度来制定通胀目标,所以连年的错失目标将无法给日本央行施加必要压力去努力争取.这个目标很快就不再可信了.

比较好的策略应该是对外宣布,日本央行的"中期"目标是消费者物价指数(CPI)年增率1%,但不对"中期"做出具体界定.为了纠正日本已经存在的通缩问题,设定的起始日期可以从1999年算起,也就是物价开始进入停滞之时(见附图).光是要消除这段累积的通货紧缩,日本央行将必须使物价涨幅达到16%.

这个做法最早是由前普林斯顿大学经济学家Lars Svensson提出,它的好处在于,如果没达成目标,日本央行将必须加大力度,好让经济达到所希望的物价水准.只有当物价水准重回正轨时,日本央行才能松手.而且物价目标还有一个好处,就是能让社会大众容易理解.

设定目标是一回事.有没有达到目标的工具则是另一回事.在此之前,日本央行比较爱用的做法,一直是印钞购买国内资产.目前为止,这个做法的成效不大:量化宽松措施已经使日本经济的基础货币增加到相当于国内生产总值(GDP)的27%,但并没有刺激通货膨胀.

但日本央行也可以利用汇率来引导通胀预期.根据史丹佛大学经济学家Ronald McKinnon的主张,日本及美国应该达成协议,维持双边汇率长期稳定.这将有助消除深植在日本消费者心里的通缩预期.

从安倍晋三上任之前就展开的日圆跌势如果持续下去,到4月新任日本央行总裁人选出炉时,日圆兑美元很有可能已经跌到100日圆.这有可能会变成一个紧钉汇率.如果日圆/美元升值突破这个水准,拥有干预汇市职权的日本财务省,应该会准备抛售无限量日圆.要更进一步的话,还可以修改日本央行法令,让央行能够直接干预汇市.

明确以汇率为目标,有引发货币战争的危险.但美国不太可能会极度不满.首先,100日圆兑1美元不算是惊人的贬值.其次,如果日本能够克服通缩,日本最终将进口更多商品及服务.