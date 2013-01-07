《热点透视》银行流动性改革 迟到也比退步强

路透伦敦1月4日电 - 对于银行流动性改革而言,推迟总比退步强.巴塞尔银行监管委员会下的全球监管机构,预计将给予银行更多的时间,以达到巴塞尔III改革计划中的一项关键的指标,该项指标的设立目的在于不再让纳税人为救助金融业买单.在这件事情上,调整达到目标的最后期限,可谓是两害相权取其轻.

在没有一个可靠的解决机制能令大型跨国银行倒闭不伤及更广泛经济领域的情况下,"流动性覆盖率"(liquidity coverage ratio,LCR)可能是巴塞尔III最为重要的一项改革.信贷紧缩中最让人惊心动魄的银行业地震,通常是发生在当金融恐慌爆发,银行用尽了那些可很快出售以缓解挤兑的资产之时.LCR改革将对银行资产的流动性予以分级,以使得资产状况能够应对负债的频繁波动.其结果将是,银行可在危机时依靠自身的力量存活至少一个月.

如能像监管机构最初设想的那样,银行业者在2015年以前达到LCR指标当然不错.不过根据国际清算银行(BIS)估算,这需要银行新筹集1.8万亿欧元的流动性资产.显然,迫使银行筹集这么大规模的资产,而不是大举放贷以解救萎缩的经济,在政治层面上是行不通的.

推迟达标期限是最好的变通做法.另外一种做法-降低目标要求,以便银行只需筹集更少的流动性资产,或是允许资产支持证券(ABS)也被计入此类资产-将会损害LCR改革所建立起来的信心.一些游说者曾建议,将那些欧洲央行(ECB)流动性操作中接受为抵押品的资产,也都计入LCR改革下合格的流动性资产.不过ECB的这些措施,更多的反映了其不惜一切代价施救的意图,而非识别资产流动性的标准.

短期的威胁在于,当银行业者用更长的时间来达到LCR指标时,可能发生银行倒闭的事件.不过相对于2008年,中央银行应对流动性危机的手段要好得多.巴塞尔委员会应该把流动性资产标准的扭曲降到最低,以维护LCR的可信性.长期而言,银行的投资者将对此感激不尽.(完)

(编译 王洋; 审校 隋芬)

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