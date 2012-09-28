《热点透视》银行资本重组问题又生变数 欧洲团结程度非常有限

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳

路透伦敦9月26日电---欧元区银行业资本重组再起纷争,暴露出欧洲在团结方面的程度之有限.德国、芬兰与荷兰财长都明确表示,若是西班牙、爱尔兰或其他国家需要欧元区帮忙支持本国银行,不会提供无偿的帮助.

6月欧元区峰会召开过後,一些投资者暂时说服自己相信,西班牙已有办法将重组银行资本的成本转嫁给欧洲稳定机制(ESM).还有人满怀希望认为,爱尔兰也将能够把之前营救银行业的成本再抛给ESM.毕竟,那场峰会的参与者已经同意,一旦建立起有效的欧元区银行业监管机构,ESM就可以直接为银行注资.

这类乐观想法总是不免有些天真.欧元区拥有AAA评级的国家财长们就毫不犹豫兜头泼下一盆冷水.

他们表示,遗留下来的问题资产应当由各国当局负责解决.西班牙或爱尔兰(实际上,或者还有希腊或塞浦路斯)也许能把银行业问题交给欧元区解决的想法,似乎受到当头一棒.这些财长还表示,资本重组应该使用"估算的实质经济价值".鉴於爱尔兰与西班牙买入那些银行股份时的成本要远远高於当前市价,哪怕可以将责任转移到ESM,也免不了要承担巨额损失.

尽管这三个南欧国家并不掌握欧元区话语权,但他们或许还是可以开条件.如果他们硬要这样做,又可能让单一银行监管者的磋商过程更加复杂.毕竟,如果银行资本重组的胡萝卜既让人够不着又不太有吸引力,南欧国家或许就不急於接受统一监管的大棒.

这种强硬立场还可能让投资者担忧.西班牙10年期公债收益率再次叩响6%的大门,部分是由於西班牙人厌倦了节支.有了欧洲央行购债计划这颗巨大的救命稻草,西班牙更有理由高枕无忧了.(完)

--译文审校 王冠中

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