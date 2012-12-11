《热点透视》欧盟银行业联盟的是与非

此外,要满足非欧元区的欧盟国家的利益也有困难.一些国家,像是波兰,可能希望加入银行联盟,但抱怨它们在欧洲央行没有任何的发言权.另一方面,英国则不想要加入银行联盟,但想要保住伦敦的金融中心地位.欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚上周对金融时报表示,欧元区的金融中枢"没道理"在非欧元区的英国.这加剧了英国方面的担忧.

想要打破恶性循环有替代办法.首先,应该要求银行业通过募股和发债筹集更多资本,来吸纳损失.如果银行风险加权资产有15-20%的资本缓冲(相当于新规范要求的股本资本缓冲的两倍左右),那么政府抒困银行业的风险就会降低.欧盟执委会已经有了这样的概念,但还没有把缓冲予以量化.它应该要这么做.

其二,应该要求银行分散其政府债券的部位.希腊银行主要持有希腊债券,及西班牙银行大都持有西班牙债券的情况,应该要改成银行同时持有欧元区各国债券的组合.这可以让银行比较不容易受到各国过度负债政府的波及.

在这两个机制到位的情况下,监管、存款保险及"清算(亦即受困银行有序破产)",就可以留给各国当局处理.政府也可以为了戳破未来泡沫而自由设计自己的政策,例如进一步提高银行的最低资本比率或为抵押贷款规模设限.

欧元区内部还需彼此合作.欧洲央行也需要有足够的勇气来拒绝成为资本不足银行的最后贷款人.

如果欧元区仍然决定要成立单一的银行监管机构,那么至少应该要把事情做好.这表示要赋予欧洲央行监管所有银行的权力,不是只限于大型银行.毕竟,大多数近来发生的问题都集中在相当小型的银行,像是西班牙的储蓄银行.如果欧元区纳税人的钱不保,欧洲央行必须有权来彻底清理各国的银行体系.欧洲央行也需要扛更多的责任.