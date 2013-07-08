《热点透视》监管机构可以如何重塑对银行资本的信任

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 隋芬

路透伦敦7月8日 - 巴塞尔银行监管委员会(以下简称“巴塞尔委员会”)对银行业自我风险评估给了又一次打击。它在7月5日发布新证据，揭示了银行资本需求估算模型的缺陷。对于支持现行做法的人来说，报告内容令人心惊。

监管机构目前允许银行按风险程度决定资产风险权重。而这将决定银行需要多少资本。但投资者越来越觉得银行会美化数字以减少资本需求。局外者很难判断哪些是合理的分散风险，哪些又是做了手脚。

巴塞尔委员会企图戳破这种取巧手段。它以32家银行的40%账簿资产作为样本，假设这些银行的风险加权资产(RWA)核心一级资本充足率皆达到10%，然后以研究中所有银行的平均权重标准，去衡量各家银行的资产，测试看看这些银行的资本比率会变得如何。结果，一家没公布名字的欧系银行核心一级资本充足率跌到7.8%，一家美系银行的资本比率升至11.8%。如果将相同假设套用到全部的账簿资产，表现最差的银行其资本比率降至5.9%，表现最好的会升至15.7%。

这些差异并非都是银行在搞鬼。对于一笔西班牙抵押贷款所给予的风险权重，跟德国一笔类似贷款的权重就不一样。但投资者有充分理由感到忧心的重点在于，“自家模型”机制允许银行对一模一样的贷款套用不同的风险权重，而银行业者的本国监管机构也大开方便之门。

巴塞尔委员会的研究没有大胆提出政策处方，但它强化了标准化的必要性。问题是怎么实现。全球性的监管机构可以透过制定标准化要素，而不是由银行自己选择，强迫银行以此设定风险权重。这个可能会令银行相当痛苦：在巴塞尔委员会的研究中，以银行自家模型得出的一些风险加权资产数字，如果采取标准化模型计算只剩下25%，这代表标准化之后的资本需求会大大上升。

巴塞尔委员会清楚这点。一名知情人士说，委员会最新的想法是强制要求银行既要披露按自身模型计算的风险加权资产，也要披露按标准化计算得出的数据。这还算不上是一夜之间提高资本要求标准。但起码能让投资者更容易检视--也更有根据来质问银行管理层是否在搞鬼。

阅读巴塞尔该报告的英文原文(PDF)，可点选(www.bis.org/publ/bcbs256.pdf)。(完) (译文审校 蔡美珍)