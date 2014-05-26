《热点透视》巴克莱的不良企业文化这一次沾染到了金价指标

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦5月23日（撰稿 Dominic Elliott） - 英国巴克莱银行(Barclays)(BARC.L)的交易员对金价指标再次伸出黑手。英国金融市场行为监管局(FCA)对巴克莱罚款2,600万英镑(4,400万美元)，因其未能防范旗下一名交易员操纵黄金定盘价。现在，巴克莱可能收获一项不光彩的头衔：第一家因未能防范雇员操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)和金价这两项基准指标而被罚款的机构。
确定黄金定盘价的制度陈旧不堪，一直以来似乎就很容易被操纵。当时参与确定指标的五家银行是：巴克莱、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、汇丰(HSBA.L)、法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)。这些银行宣布自己要以某一价格买卖的黄金数量。若需求超过供应的幅度大于50个金条(620公斤)，定盘价将上调直至达成供求平衡，反之亦然。由于没有实现自动化，有人可能输入虚假定单，阻止在某个价位形成定盘价，而后待价位变化即行撤单。
流氓交易员Daniel Plunkett把这招玩得炉火纯青。在其操纵当日，若听任次日伦敦定盘价高于每盎司1,558.96美元，Plunkett将损失390万美元。但通过输入虚假卖单推低定盘价，他最后反而还盈利160万美元。
和操纵Libor一样，这种直接凌驾于客户利益之上的做法体现的是一种腐朽文化。Plunkett曾向同事致信解释他此种不当行为的动机，但却没人阻止。他的所作所为就发生在2012年6月28日--而在前一天，巴克莱刚刚因为Libor操纵案受罚，由此巴克莱的监督疏失也就愈加暴露无遗了。
监管当局宣布Plunkett终生禁止交易。巴克莱首席执行长詹金斯全面重塑银行文化的尝试也已进行一年。但是，要想让他的制度性改革进一步加速，就必须让那些潜在的违规者明白：无论在银行内外，这种行为都不可接受。(完)
(编译：朱晓军 译文审校：郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。