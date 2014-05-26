《热点透视》巴克莱的不良企业文化这一次沾染到了金价指标

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦5月23日（撰稿 Dominic Elliott） - 英国巴克莱银行(Barclays)(BARC.L)的交易员对金价指标再次伸出黑手。英国金融市场行为监管局(FCA)对巴克莱罚款2,600万英镑(4,400万美元)，因其未能防范旗下一名交易员操纵黄金定盘价。现在，巴克莱可能收获一项不光彩的头衔：第一家因未能防范雇员操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)和金价这两项基准指标而被罚款的机构。

确定黄金定盘价的制度陈旧不堪，一直以来似乎就很容易被操纵。当时参与确定指标的五家银行是：巴克莱、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、汇丰(HSBA.L)、法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)。这些银行宣布自己要以某一价格买卖的黄金数量。若需求超过供应的幅度大于50个金条(620公斤)，定盘价将上调直至达成供求平衡，反之亦然。由于没有实现自动化，有人可能输入虚假定单，阻止在某个价位形成定盘价，而后待价位变化即行撤单。

流氓交易员Daniel Plunkett把这招玩得炉火纯青。在其操纵当日，若听任次日伦敦定盘价高于每盎司1,558.96美元，Plunkett将损失390万美元。但通过输入虚假卖单推低定盘价，他最后反而还盈利160万美元。

和操纵Libor一样，这种直接凌驾于客户利益之上的做法体现的是一种腐朽文化。Plunkett曾向同事致信解释他此种不当行为的动机，但却没人阻止。他的所作所为就发生在2012年6月28日--而在前一天，巴克莱刚刚因为Libor操纵案受罚，由此巴克莱的监督疏失也就愈加暴露无遗了。

监管当局宣布Plunkett终生禁止交易。巴克莱首席执行长詹金斯全面重塑银行文化的尝试也已进行一年。但是，要想让他的制度性改革进一步加速，就必须让那些潜在的违规者明白：无论在银行内外，这种行为都不可接受。(完)

(编译：朱晓军 译文审校：郑茵)

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