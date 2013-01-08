《热点透视》巴塞尔流动性规定大转弯 应视为银行股卖出讯号

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay; 编译 蔡美珍
路透伦敦1月7日 - 全球监管当局在流动性规定作了180度大转弯,对银行股而言是一个卖出讯号.但投资人在1月7日却不是这样解读,当天全球各地银行股劲扬.没错,原本为了保护银行防范挤兑冲击的规定,遭到灌水稀释之后,意味着银行短期获利将会提高.但原本态度强硬的监管机构,却因为经济放缓而让步,这是一股更长期性的负面力量.
流动性覆盖比率(LCR)是巴塞尔银行监管委员会针对金融危机的一项关键回应.这项规定要求银行的高流动性资产储备必须高于30天负债需求.这项规定所造成的负担有多重,取决于"高流动性"资产的定义、预计银行业者将面临的流动性紧俏压力有多高、以及银行必须符合新规的时间有多长.
巴塞尔在这三方面全都作出让步.原本规定的高流动性资产主要是现金及主权债,现在范围已经扩大到低评等的公司债、股票及住宅抵押支持证券,尽管如果要纳入,必须先经过大幅折算价值.而对于银行业者可能需要的流动性规模估算,也遭到降低.此外,到2015年时,银行需要达到的现金缓冲规模只有60%,而不是100%.
总而言之,银行业者现在所处的形势大大改善了.平均而言,在此之前它们现金缓冲准备是法定水准的100%.现在变成是规定水准的125%了.
为什么监管当局这么大方?好听一点的解释是,新规定比较贴近现实,绩优股的流动性未必一定低于政府公债.比较严苛一点的说法则是,监管当局就像政客一样,非常害怕国内生产总值(GDP)无法很快强劲成长.他们会设法修改一切可能妨碍银行放贷的规定.
如果松绑了LCR规定真的促进更多放贷,经济和银行业者都会受益.但如果真的问题是出在企业不愿意在景气寒冬进行投资的话,经济和银行都会继续倒楣.监管当局自然会希望是第一种结果.但他们胡乱仓促地牺牲了得之不易的公信力,似乎暗示后面那种情况的可能性颇高.(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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