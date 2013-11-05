《热点透视》黑莓举债输血 难治烧钱顽疾

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran；编译 朱晓军

路透纽约11月4日 -黑莓(BlackBerry)(BB.TO)(BBRY.O)举债输血，却治不了它的烧钱顽疾。在尝试出售公司失败后，麻烦重重的黑莓正准备出售10亿美元可转换债券。就连其主要支持者FairfaxFinancial也已经退缩，放弃了全权接管的计划。新增资金和新任执行长能为黑莓多争取一点时间，但该公司的前景依旧黯淡。

在没有买家的情况下取消出售，可能让公司陷入危险境地。投资者会考虑是否在尽职调查期间发现了令人不安的细节，这令潜在买家、贷款方和供应商都感到害怕。客户会避免购买设备，因为可能担心缺少售后支持--比如成本大幅削减、缺乏投资、业务部门关闭，甚至破产等情况。没有哪家大型科技公司的执行长希望面临这一风险。

黑莓当然需要这部分现金。新执行长程守宗(JohnChen)表示转型可能需要六个季度的时间。截至上季度末，该公司拥有26亿美元现金和投资，此前三个月花掉了5亿美元。解雇40%员工将最终减少这一消耗，但遣散费成本也将会很高。而且，黑莓手头需要足够资本以支付供应商。如果销售继续像之前那样快速下滑--同比萎缩约40%--该公司现有现金可能在一年内就会消耗殆尽。

但是举债得来的这部分美元无法解决黑莓的转型挑战。程守宗称，该公司将保留其手机部门，尽管该部门处于亏损中，而且被苹果(AAPL.O)和安卓(Android)系统的手机狠狠甩在后面。黑莓的服务业务也在萎缩，其专利组合价值可能低于很多分析师预估的约15亿美元。

Fairfax等可转换债券的买家也并非真正认可该公司。的确，如果程守宗能带领黑莓成功转型，可转换成黑莓16%股权的它们应该能够收获巨大回报。但是若公司这艘船沉了，他们也比股东的位置更靠上。而且，Fairfax老板PremWatsa目前担任首席董事，从而在公司如何运营方面，他们有很大的发言权。鉴于黑莓的发展势头，很快就会轮到它们来掌舵。(完)

(译文审校 田建华)

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