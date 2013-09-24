《热点透视》黑莓没落 不再是精英象征

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Rob Cox 编译 郑茵
路透香港9月23日 - 新世纪的曙光带来了一种与众不同的电子产品。黑莓(BB.TO)提供给用户的并不仅仅是一部手机，而是一种在电子邮件高速发展时期的新奇体验：从办公桌前解放出来。因此，这款产品受到富裕阶层和行动通讯一族的青睐，并最终发展出华尔街之外又一个激动人心的市场。恰如其分地说，黑莓正日渐没落，除了证明白领打工仔的身份外，这款电子产品已经不能再说明什么了。
该公司上周五宣布，将退出消费产品市场，并减记将近10亿美元的库存，其中包括四款新产品。这家加拿大公司曾是该国科技创新企业一个标杆，但现在将裁员4,500人，相当于员工总数的40%，并缩减一半的运营支出。
小巧精致的黑莓手机起初多为企业高管使用，由经验丰富的IT部门为其复杂的架构提供支持。黑莓作为一项产品和一家上市公司，在1999年投资银行的荣景中闪亮登场，吸引投资银行家成为第一批使用者，随后便迅速占领了全球企业市场。
当这些看起来享有特权的打工仔们轻快地穿过机场贵宾登机口时，普通大众们发现，他们全神贯注于自己手上那个用大拇指摆弄的小长方体上面。销售直线上升。而这项科技产品的生产者--以前叫做Research In Motion的公司，其市值也在2007年达到700亿美元；不过现在仅略高于40亿美元。黑莓在其巅峰时期，占据了同类手机市场的一半以上份额。
然而，那时问题已经初露端倪。偶尔出现的全国性服务中断暴露了黑莓的局限性，同时也说明使用者越来越依赖于黑莓的功能及其非凡潜力。2007年苹果开始推出iPhone，帮助这个曾经作为企业办公工具的产品，完成了向成熟消费产品的转变。
黑莓触觉键盘的拥趸还一时难以消失。淘汰那些依赖于黑莓的网络和操作系统，也还需要数年。但那不过是突显出黑莓难有更大作为。它将不再是精英地位的标志，而只是一部工作用机。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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