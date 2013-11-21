《热点透视》伯南克透明作风与格林斯潘隐晦风格实为殊途同归

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson

路透纽约11月21日 -到头来，要洞悉在伯南克领导下作风透明的美国联邦储备委员会(美联储/FED)，并不比要了解前任主席格林斯潘时期那个神秘的美联储容易多少。过去人们常开玩笑说，如果格林斯潘的谈话内容听起来很清晰明了，那就是他的话被误解了。另一方面，为了与市场坦诚以对，现任主席伯南克比格老多作了许多说明。但美联储最新透露出的各项讯息，呈现出的却是内部看法存在严重分歧，以及意味不明的讯息。美联储其实就像以前一样难以捉摸。

就在昨晚的一场演说中，伯南克还强调设定明确目标的重要性，但他也承认，维持低利率的时间表已经数度更改，“联邦公开市场委员会(FOMC)的成员人数及多元化，造成难以达成共同的单一经济预测值。”不过他认为，最近几年美联储的开放作风，已经帮助决策官员并减少不确定性。

但是当FOMC的10月会议记录周三公布时，反而为外界带来更多困惑。虽然FOMC成员普遍认为失业率为经济状态提供了一个颇准确的指标，但对于就业参与率是否会回升，成员缺乏共识。

针对何时及如何缩减美联储买债措施，FOMC的讨论亦充满不同意见。有人提出，即使在美联储最终缩减买债时，也要设法找出另一种不同方式刺激经济。光看就业市场改善，是否应该作为一个行动条件，FOMC成员也无法达成共识。一些官员支持降低6.5%失业率门槛的构想。一些官员则希望释出公开讯息，表明如果通胀率跌落某个特定水准，就不会升息。

伯南克的加强沟通政策，包括加长政策声明篇幅，开始举行记者会，这个政策原本应该是要让外界更容易理解政策工具的扩充及美联储空前的干预程度。但到最后，美联储说的话反而令人困惑。它提供了更多讯息，只是让人更容易从中挑选符合特定理论的片段。就像在隐晦大师格林斯潘时期一样，投资人只会听进他们想听到的内容。(完)

(编译 蔡美珍；审校 隋芬)

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